Четверо полицейских погибли, останавливая убийцу: трагедия в Черкасской области

Во время спецоперации на Черкасщине разыскивавшийся за убийство фигурант открыл огонь по правоохранителям. Четверо полицейских погибли, еще один ранен.

Полиция

Полиция / © Национальная полиция Украины

Сегодня в Черкасской области произошло чрезвычайно трагическое событие. Во время задержания фигуранта, разыскиваемого за совершение убийства, он открыл прицельный огонь по правоохранителям. Спецназовцы полиции ликвидировали преступника.

Об этом сообщает глава Национальной полиции Иван Выговский.

Четверо героев отдали жизнь. / © Национальная полиция Украины

К сожалению, во время исполнения служебных обязанностей погибли четверо полицейских:

  • Майор полиции Сергей Сафронов, командир взвода №1 роты полиции особого назначения, участник боевых действий.

  • Майор полиции Александр Флоринский, заместитель командира роты, участник боевых действий.

  • Старший лейтенант полиции Денис Половинко, инспектор взвода №1 роты быстрого реагирования.

  • Майор полиции Владимир Бойко, полицейский офицер общества, участник боевых действий.

Еще один полицейский, старший лейтенант Александр Шпак, получил ранения и находится на лечении.

Глава Национальной полиции выразил соболезнования родным и близким погибших, подчеркнув, что сегодняшняя трагедия – напоминание о той высокой цене, которую правоохранители платят за безопасность государства. Полицейские рискуют жизнью не только на фронте, но и в тылу во время задержаний и спецопераций, ведь каждый выезд может стать последним.

"Не описать словами боль этой потери. Мы несем эту потерю вместе с семьями погибших и никогда не забудем подвиг их родных", – отметил Выговский.

