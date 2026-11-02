Четверо суток в темноте: стало известно, вернули ли свет жителям Днепропетровщины

Свет / © pixabay.com

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В Днепропетровской области удалось возобновить электроснабжение для большинства потребителей. Аварийные бригады работали почти четыре дня.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

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Энергетики возобновили электроснабжение почти всем потребителям Днепропетровщины, оставшимся без света в результате массированных российских атак.

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В настоящее время без электроэнергии находятся только единичные потребители. Из-за ситуации с безопасностью ремонтные бригады пока не имеют возможности начать там восстановительные работы. Как только условия позволят, энергетики вернут свет и этим абонентам.

Атаки на энергетику Днепропетровщины и отключения света

Напомним, после ночной атаки 30 октября Днепр оказался в масштабном блэкауте: без света осталось более 350 тыс. абонентов в городе и окрестных населенных пунктах. В области ввели экстренные отключения вне графиков, а критическая инфраструктура перешла на генераторы. Из-за отсутствия электричества в городе остановился электротранспорт.

31 октября оккупанты снова атаковали серьезно поврежденное энергетическое оборудование на Днепропетровщине, попав в два объекта ДТЭК, в частности в тот, где специалисты восстанавливали свет почти двое суток. Из-за повторных ударов без электроснабжения оставались значительная часть Днепра и Каменского, а также Днепровский и Новомосковский районы.

По состоянию на 1 ноября в Днепропетровской области без света оставались почти 100 тыс. потребителей в Днепровском, Павлоградском и Самаровском районах. В то же время, жителям Днепра полностью вернули воду. На местах работало более 70 аварийных бригад.

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