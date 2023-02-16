Четверо украинцев пытались сбежать от мобилизации в Румынию на надувном матрасе: фото

В ночь на 16 февраля пограничный наряд отдела "Мамалыга" в Черновицкой области задержал четырех молодых украинцев, которые с риском для жизни планировали переплыть реку Прут на надувном матрасе, чтобы попасть в Румынию.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

Пограничники обнаружили потенциальных нарушителей границы при подготовке плавсредства к "переправе". Ими оказались жители Винницкой и Черновицкой областей от 22 до 35 лет, которым в связи с объявленной мобилизацией запрещено без особых оснований покидать территорию Украины на время военного положения.

Пограничники не только предотвратили нарушение границы, но и, возможно, спасли жизнь отчаянным парням, учитывая, что река Прут - быстротечна и имеет пороги с острыми камнями, которые могли легко пустить на дно такое ненадежное плавсредство как надувной матрас.

Теперь задержанным грозит привлечение к ответственности по ст.204-1 КУоАП (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины).

Напомним, в Киевской области было разоблачено и сообщено о подозрении руководителю благотворительного фонда по факту незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу.

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