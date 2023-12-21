Четверо в надувной лодке: на Закарпатье задержали отчаянных нарушителей границы (фото)

Чтобы плавсредство не утонуло под тяжестью тел, его "укрепили" вставками из пенопласта.

Пограничники Мукачевского отряда на границе с Венгрией задержали четырех мужчин, пытавшихся переплыть реку Тису на надувной лодке, "тюнингованной" пенопластом.

Об этом сообщили в четверг, 21 декабря, в пресс-службе Госпогранслужбы.

Пограничный наряд отдела "Вилок", который осуществлял патрулирование речного участка границы малым катером, в три часа ночи с помощью тепловизора зафиксировал движение неизвестных в сторону реки Тиса.

Задержанными оказались двое закарпатцев и двое запорожцев. Мужчины имели с собой надувную лодку, "укрепленную" пенопластом, который, по замыслу, должен был обезопасить их от потопления, ведь плавсредство, которым они планировали переплывать Тису, не рассчитано на перемещение четырех взрослых мужчин.

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"Своим "помощникам", лица которых устанавливают оперативники отряда, каждый из правонарушителей должен был заплатить по €2000", — говорится в сообщении.

Всего за прошедшие сутки, 20 декабря, на Закарпатье задержали 8 мужчин, которые намеревались незаконно пересечь границу.

Жителя Ивано-Франковской области, который намеревался попасть в Венгрию, задержали пограничники отдела "Лужанка".

Других трех злоумышленников — закарпатца, дончанина и днепровца, задержали вблизи украинско-румынской границы пограничные наряды отделов "Дилове" и "Тячев".

Для выяснения всех обстоятельств и составления протоколов об админправонарушении, предусмотренном ст. 204-1 КУоАП (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины), задержанных доставили в пограничные подразделения. Оценку их действиям будет давать суд.

Напомним, ранее пограничники на Закарпатье задержали ухилянтов, пытавшихся скрыться из страны на детских надувных кругах для плавания.

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