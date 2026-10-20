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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Четвероногий разведчик: кот помог украинским военным обнаружить вражеский квадроцикл (видео)

Операторы дронов 17-й бригады заметили, как кот внезапно насторожился и скрылся, а через несколько секунд в кадре появились два российских штурмовика на квадроцикле.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
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Российский квадроцикл

Российский квадроцикл / © Telegram

Операторы дронов 17-й бригады заметили необычное поведение кота: животное внезапно насторожилось и скрылось. Через несколько секунд в кадре появился квадроцикл с двумя российскими штурмовиками, после чего украинский FPV-дрон атаковал технику окупантов.

Видео опубликовал телеканал «Киев24».

Как кот «провел разведку»

Украинский FPV-дрон находился в режиме ожидания, когда к нему приблизился кот. Животное заинтересовалось беспилотником, но вдруг насторожилось, резко развернулось и убежало из поля зрения камеры.

Через несколько секунд по дороге проехал квадроцикл с двумя российскими военными.

«Кот провел разведку и вовремя скрылся», — иронически описали эпизод в публикации с видео.

© Telegram

Когда квадроцикл проехал мимо места, где находился беспилотник, оператор активировал его. FPV-дрон взлетел и начал преследовать русских военных.

На кадрах видно, как дрон настигает квадроцикл на грунтовой дороге, а затем тот обращает на травянистый участок. Оператор направил беспилотник на технику с двумя оккупантами.

Напомним, коты становятся любимцами не только военных, но и жителей украинских городов. Да, раньше мы рассказывали, как в Каменском бездомный кот «устроился на работу» в магазине и покорил покупателей.

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