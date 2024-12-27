Четверть миллиарда для ВСУ и более 50 социально важных кампаний: итоги работы "Единых новостей" в 2024 году

Национальный телемарафон "Единые новости" продолжает играть ключевую роль в информировании миллионов украинцев во время войны, обеспечивая непрерывный доступ к проверенной и достоверной информации 24/7.

Доверие и рейтинги

По данным сентябрьского исследования социологической группы «Рейтинг», несмотря на растущую популярность социальных сетей как источники новостей и первенство Telegram как основного источника информации для 47% украинцев, большинство граждан (53%) все же считают соцсети основным источником дезинформации.

В то время как дезинформация в онлайн-пространстве представляет все большую угрозу, телемарафон сохраняет доверие аудитории благодаря качественной аналитике и объективному освещению событий.

Исследование InMind при поддержке USAID и Internews «Украинские медиа, отношение и доверие в 2024 г.» демонстрирует, что количество людей, узнавших о «Единых новостях», увеличилось до 86% против 80% в прошлом. Регулярно смотрит трансляцию марафона около половины (47%) осведомленных. Треть опрошенных (32%) считают необходимым продолжать его работу до окончания войны, еще 10% убеждены, что марафон должен существовать и после ее завершения.

Несмотря на общую тенденцию к снижению доверия к СМИ в целом, телемарафону в целом доверяют 67% зрителей, еженедельно смотрящих «Единые новости». Новинкам марафона доверяет каждый третий (37%) опрошенный. Почти половина зрителей высоко оценивают качество новостей, в частности, оперативность подачи материалов (48%) и анализ произошедших событий (43%).

В целом ежедневный средний телевизионный охват марафона в период январь-ноябрь 2024 г. составил 4,7 млн (по аудитории 4+, вся Украина), и 2,1 млн (по аудитории 18+, города 50 тыс.+).

Диджитал

В 2024 году на диджитал-площадках участников телемарафона было опубликовано более 69 тыс. человек. текстовых и видео материалов, которые в общей сложности собрали 742 млн просмотров.

Социальные важные промо

За 12 месяцев 2024 года в эфире национального телемарафона была реализована коммуникация 52 общенациональных социально важных промокампаний. Еще 4 специальных кампании были инициированы и реализованы непосредственно самим марафоном.

В рамках этих кампаний было создано 410+ социальных роликов, показывающих в эфире более 39400 раз. Это – более 20100 минут эфира. Всего за время существования телемарафона было создано более 1480 социальных роликов.

Команда телемарафона инициировала и реализовала такие специальные промокампании, как, в частности, «Воюем. Работаем. Победим» – ко второй годовщине полномасштабного вторжения России и кампании на тему свободы вероисповедания «Единственные в вере в Украину».

Также в сотрудничестве с государством командами «Единых новостей» были реализованы кампании по добровольной уплате налогов, экономии электроэнергии, в рамках всеукраинской программы ментального здоровья «Ты как?», кампании по поддержке ветеранов, донорства крови и т.д.

Поддержка сил обороны

За период полномасштабной войны телемарафон реализовал десятки масштабных фандрайзинговых кампаний для нужд сил обороны Украины, это неотъемлемая часть функционирования марафона. Среди крупнейших сборов и проектов – создание и запуск всеукраинской платформы «Друзья ДШВ» (druzi.mil.gov.ua) для поддержки Десантно-штурмовых войск ВСУ, масштабный сбор 25 млн грн на дроны «СИЧ» для ГУР МО и 10 млн на морской MAGURA V5 для бойцов спецподразделения ГУР МО Group-13.

Собрание проводилось в слотах всех медиакомпаний-производителей телемарафона: Starlight Media, 1+1 Media, «Рада», «Мы – Украина» и Inter Media Group. Всего в 2024 году силами редакций марафона и благодаря неравнодушным зрителям удалось собрать более 225 млн. гривен на нужды Сил обороны Украины.