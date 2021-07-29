Четвертая "бронза" Украины на Олимпиаде и эффективность COVID-вакцины Pfizer. Пять новостей, которые вы могли проспать

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Пять новостей, которые вы могли проспать:
- В Токио украинский пловец Михаил Романчук стал бронзовым призером финального заплыва на дистанции 800 метров вольным стилем на Олимпийских играх-2020. Читать дальше ->
- В США 12 сенаторов-республиканцев угрожают заблокировать утверждение двух кандидатов на руководящие должности в Министерстве финансов, если администрация президента Джо Байдена не включит новые санкции в отношении "Северного потока-2". Читать дальше ->
- В американском штате Техас в результате утечки на химическом заводе недалеко от Хьюстона погибли два человека, а еще 30 пострадали. Читать дальше ->
- В Болгарии 10 тысяч человек умерли из-за допущенных при вакцинации населения от COVID-19 ошибок, в частности неправильных приоритетов властей. Читать дальше ->
- Эффективность вакцины от COVID-19, разработанной американской фармкомпанией Pfizer в сотрудничестве с немецкой корпорацией BioNTech, снижается с 96,2% до 84% через четыре-шесть месяцев после получения второй дозы. Читать дальше ->