Украина
1400
1 мин

Четвертая годовщина вторжения, громкие заявления Зеленского: главные новости ночи 24 февраля 2026 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Игорь Бережанский
Война в Украине

Война в Украине / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 24 февраля 2026 года:

  Перед нападением РФ уверяла в мире, а Запад «слив» Украину: Кислица рассказал о первых часах войны

  Зеленский заявил, что Путин «играет» с Трампом и не хочет завершать войну

  Запорожье атаковали дроны: есть раненые и разрушения (видео)

  Зеленский призвал зафиксировать дату вступления Украины в Евросоюз

  Россия ночью атаковала Украину ударными БПЛА

