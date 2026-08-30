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- Украина
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Четвертая ночь непрерывных атак по Киеву — детали от Кличко
Россия продолжила терроризировать Киев. В столице были слышны взрывы.
В ночь на воскресенье, 30 августа, РФ массированно атаковала Киев беспилотниками. Попадание зафиксировано в Голосеевском районе.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
«В Голосеевском районе попадание в двухэтажное нежилое здание. В результате падения обломков, горит кровля нежилого здания. Экстренные службы направляются на место», — отметил он.
Напомним, россияне уже четвертую ночь подряд терроризируют Киев. Ночью устроили дроновую атаку.
По информации чрезвычайных ситуаций, последствия российских атак зафиксированы в четырех районах:
в Оболонском районе в результате попадания БпЛА произошло возгорание со второго по пятый этаж 12-этажного жилого дома. Пожар на площади 80 кв. м ликвидирован. Трое пострадавших передали медикам
в Подольском районе зафиксировано попадание в нежилое здание. Тушение пожара продолжается
в Голосеевском районе возникло возгорание в админздании. Пожар ликвидирован
в Деснянском районе на открытой территории загорелась трава на площади 2 га. Ликвидация продолжается