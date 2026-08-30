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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Четвертая ночь непрерывных атак по Киеву — детали от Кличко

Россия продолжила терроризировать Киев. В столице были слышны взрывы.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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В Киеве неспокойно

В Киеве беспокойно

В ночь на воскресенье, 30 августа, РФ массированно атаковала Киев беспилотниками. Попадание зафиксировано в Голосеевском районе.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«В Голосеевском районе попадание в двухэтажное нежилое здание. В результате падения обломков, горит кровля нежилого здания. Экстренные службы направляются на место», — отметил он.

Напомним, россияне уже четвертую ночь подряд терроризируют Киев. Ночью устроили дроновую атаку.

По информации чрезвычайных ситуаций, последствия российских атак зафиксированы в четырех районах:

  • в Оболонском районе в результате попадания БпЛА произошло возгорание со второго по пятый этаж 12-этажного жилого дома. Пожар на площади 80 кв. м ликвидирован. Трое пострадавших передали медикам

  • в Подольском районе зафиксировано попадание в нежилое здание. Тушение пожара продолжается

  • в Голосеевском районе возникло возгорание в админздании. Пожар ликвидирован

  • в Деснянском районе на открытой территории загорелась трава на площади 2 га. Ликвидация продолжается

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