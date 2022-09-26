Четверым организаторам псевдореферендума на Донбассе сообщили о подозрении: фото

СБУ сообщила о подозрении организаторам псевдореферендума на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Служба безопасности Украины установила и собрала доказательства преступления организаторов российского псевдореферендума на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщили в СБУ.

Так,о подозрение в коллаборационной деятельности и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины сообщено четырем фигурантам:

Владимиру Высоцкому, "председателю центральной избирательной комиссии ДНР";

Елене Кравченко, "председателю центральной избирательной комиссии ЛНР";

Александру Кофману – "главе общественной палаты ДНР",

Марине Филипповой – "советнице председателя ЛНР".

В ближайшее время их объявят в розыск.

"Украинская спецслужба установила, что эти лица играли ключевые роли в организации и проведении фейкового плебисцита на востоке Украины. Они в сговоре с другими лицами направили так называемым "главам л/днр" обращение с инициативой проведения на временно захваченных врагом территориях фейкового референдума, а также предлагали немедленное отделение от Украины и присоединение к России", — отметили в спецслужбе.

Напомним, главари "ЛДНР" объявили псевдореферендумы на 23-27 сентября. Во время обращения президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает проведение "референдумов". Мол, что жители Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей якобы сами "изъявили желание определять свою жизнь".

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