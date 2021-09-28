Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом и двумя грузовиками в Николаевской области: фото

Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом и двумя грузовиками в Николаевской области: фото

Полиция ищет свидетелей масштабного ДТП, в котором погибли четыре человека, в том числе 15-летний подросток.

В Николаевской области в понедельник, 27 сентября, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека, в том числе 15-летний подросток. Еще семеро участников аварии получили травмы.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Николаевской области.

Инцидент произошел около 19:55 по местному времени на автодороге "Снигиревка — Калиновка" перед поселком Широкое, когда микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter с 11 пассажирами в салоне не разминулся с грузовиком DAF и КАМАЗом с прицепом.

"66-летний водитель Mercedes и трое его пассажиров, в том числе 15-летний подросток, погибли на месте происшествия. Еще семь пассажиров микроавтобуса от 29 до 47 лет получили телесные повреждения разной степени тяжести", — рассказали правоохранители.

Пострадавших госпитализировали. Отмечается, что водители грузовых автомобилей 62 и 47 лет не пострадали.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, на месте работают следователи, медики и спасатели.

Полицейские квалифицировали событие по признакам статьи о нарушениях правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшим гибель нескольких лиц (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

Ее санкция предусматривает до десяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Правоохранители призывают всех, кто владеет любой полезной для следствия информацией относительно указанной ДТП или имеет записи с видеорегистраторов, связаться с полицией по номерам +38 (063) 426 23 32, +38 (050) 013 0148, "102", или по адресу: г. Николаев, ул. Спасская, 12.

Ранее на трассе Одесса-Киев в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 28-летний водитель, автомобиль которого столкнулся с грузовиком и загорелся.

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