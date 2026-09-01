Четыре человека погибли в результате массированной атаки РФ на Киев и область

Враг атаковал Киевщину / © Getty Images

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В результате массированной ракетной атаки в ночь на 1 сентября на Киев и область погибли четыре человека.

Об этом сообщили в КМВА, а также глава КОВА Тимур Ткаченко.

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«К сожалению, в результате вражеской атаки на столицу погибли 3 человека», — сообщили в КМВА.

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Также известно о 5 пострадавших.

«В Днепровском районе фиксируется возгорание на территории нежилого сектора», — говорится в сообщении КМВА.

В Борисполе в результате удара поврежден пятиэтажный жилой дом. На расположенной рядом парковке загорелись автомобили. Пожар уже был ликвидирован.

Из поврежденного дома эвакуировали 48 человек.

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Пока известно о восьми пострадавших, среди них — ребенок. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Также в Борисполе получило повреждения предприятие. В результате атаки погиб человек, еще один получил травмы.

Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 1 сентября запустили по Украине крылатые ракеты «Калибр» из акватории Черного моря.

Мы ранее информировали, что в ночь на 1 сентября российские кафиры совершили массированную ракетную атаку на Киев.

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