Четыре десятка убитых и полсотни раненых: защитники Украины на Запорожье изрядно "всыпали" оккупантам минувших суток

Четыре десятка убитых и полсотни раненых: защитники Украины на Запорожье изрядно "всыпали" оккупантам минувших суток

В Запорожской области защитники Украины поколотили оккупантов.

В результате к праотцам отправились четыре десятка российских захватчиков и еще полсотни — в больницу с ранениями.

Об этом сообщают в Штабе обороны Запорожского края.

"За прошедшие сутки воинами Сил обороны Запорожского края было уничтожено:

39 человек личного состава, 48 ранены;

1 реактивную систему залпового огня "Град";

4 танка;

7 боевых бронированных машин;

1 БПЛА "Орлан-10";

2 самоходные артиллерийские установки 2С1;

2 самоходные артиллерийские установки 2С19;

100 мм противотанковую пушку МТ-12 "Рапира";

четыре 120 мм миномета;

5 единиц автомобильной техники", — говорится в сообщении Штаба.

Напомним, что в Запорожье в доме местного жителя было обнаружено 60 патронов к стрелковому и автоматическому оружию, около 30 детонаторов и капсул от гранат и боеприпасов, шесть корпусов ручных гранат и впали в них, около 30 граммов пороха и 100 граммов другого взрывчатого вещества.

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