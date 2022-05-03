Четыре десятка убитых и полсотни раненых: защитники Украины на Запорожье изрядно "всыпали" оккупантам минувших суток

В Запорожской области защитники Украины поколотили оккупантов.
В результате к праотцам отправились четыре десятка российских захватчиков и еще полсотни — в больницу с ранениями.
Об этом сообщают в Штабе обороны Запорожского края.
"За прошедшие сутки воинами Сил обороны Запорожского края было уничтожено:
- 39 человек личного состава, 48 ранены;
- 1 реактивную систему залпового огня "Град";
- 4 танка;
- 7 боевых бронированных машин;
- 1 БПЛА "Орлан-10";
- 2 самоходные артиллерийские установки 2С1;
- 2 самоходные артиллерийские установки 2С19;
- 100 мм противотанковую пушку МТ-12 "Рапира";
- четыре 120 мм миномета;
- 5 единиц автомобильной техники", — говорится в сообщении Штаба.
Напомним, что в Запорожье в доме местного жителя было обнаружено 60 патронов к стрелковому и автоматическому оружию, около 30 детонаторов и капсул от гранат и боеприпасов, шесть корпусов ручных гранат и впали в них, около 30 граммов пороха и 100 граммов другого взрывчатого вещества.
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