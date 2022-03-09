"Четыре дня блуждали по лесам-полям": пленный разведчик РФ в свадебном костюме рассказал, как их покинуло руководство (видео)

"Четыре дня блуждали по лесам-полям": пленный разведчик РФ в свадебном костюме рассказал, как их покинуло руководство (видео)

По словам разведчика, они намеревались вернуться домой, но их поймали местные охотники.

Тероборона вместе с местными охотниками в Черниговской области взяли в плен разведчиков РФ.

Один из них рассказал СБУ, что его с командой оставили охранять сломавшийся трал. Командир обещал за ними вернуться, но через сутки и полтора, никто за ними не пришел, а местное население приказало им убираться прочь. Разведчики решили поворачиваться в сторону границы, но застряли и покинули технику. Далее они пешком бродили по полям-лесам в течение 4 дней, пока их не "выловили" местные охотники из терробороны и не взяли в плен.

Форму у разведчиков забрали и издали гражданскую. Кому-то из местных показалось, что пленнику подходит свадебный костюм.

Сам пленник признался, что не понимает, почему и за что они воюют.

Напомним, что пленный российский солдат один из первых признался, что на самом деле знал о том, что едет в Украину на войну, а не обучение, как говорит большинство. Глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что в Николаеве готовятся к атаке россиян и уже заказали 50 автобусов для пленных оккупантов.