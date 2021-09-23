Четыре дня был в медикаментозном сне: как чувствует себя годовалый ребенок, который выпал с 6 этажа в Кременчуге

Четыре дня был в медикаментозном сне: как чувствует себя годовалый ребенок, который выпал с 6 этажа в Кременчуге

Годовалую девочку доставили в больницу в тяжелом состоянии.

В Кременчуге Полтавской области годовалая девочка выпала из окна 6 этажа . Ребенок получил тяжелые травмы и находился в реанимации.

Об этом сообщает "Телеграф".

В Кременчуге на улице Генерала Манагарова 16 августа годовалая Валерия, опершись на москитную сетку, выпала из окна 6 этажа. Сейчас девочку уже выписали из больницы — она бегает и такая же как прежде непоседливая. Позади несколько дней в реанимации и 4 дня в медикаментозном сне. Впереди — не менее полгода реабилитации.

Как рассказала мама девочки Оксана, в тот день ее дочь смотрела мультфильмы вместе с отцом и старшим братом в зале. Сама же Оксана пошла хлопотать на кухню.

Между кухней и залом есть еще одна комната — дверь туда закрывают, чтобы Валерия туда не могла зайти. Но в тот день двери остались открытыми и ребенок, идя к маме, повернула в эту комнату, где было открыто на проветривание окно.

"Она залезла по кровати на стол, со стола — на подоконник, и там уже все случилось ... Я не знаю, как она смогла открыть окно. Это была доля секунды! Она у нас девочка настолько самостоятельна, что уже влезала повсюду. Я уже с кухни услышала, как люди кричали: "Вызывайте скорую!" Выглянула в окно, а там ребенок мой на земле лежит...", — рассказывает Оксана.

Женщина вспоминает, что когда девочку везли в больницу, она звала маму, но врачи сказали, что она находилась в бессознательном состоянии. В больницу ребенка привезли в тяжелом состоянии, там ее ввели в искусственный сон, чтобы у нее не было болевого шока.

"Дочь очень сопротивлялась аппарату искусственной вентиляции легких. Ее специально вводили в медикаментозный сон, чтобы себе не навредила. На четвертый день она начала выходить из этого состояния, тогда нам дали положительные прогнозы. На 7 день реанимации ее отключили от аппарата ИВЛ, ребенок начал дышать самостоятельно. На 8 день ее отключили от кислорода (ей кислород еще один день подавали). На 7-8 ей уже привозили еду и я ее кормила, ребенок уже себя лучше чувствовала", — рассказывает мать.

27 августа Валерию перевели в травматологию, а 3 сентября ее выписали из больницы. В больнице она провела 19 дней.

"Когда мы приехали домой, она уже бегать начала, а в больнице я боялась ее на пол ставить. Даже после больницы, мы еще не успели домой приехать, она уже шагает по диванам, прыгает", — рассказывает мама девочки.

Оксана рассказала, что лечение Валерии обошлось очень дорого. Средства присылали неравнодушные украинцы. После лечения у семьи еще осталось немного денег, которые пойдут на реабилитацию девочки.

Напомним, что в Харькове годовалая девочка выпала из окна квартиры на третьем этаже.

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