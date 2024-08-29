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Четыре энергоблока АЭС отключились от сети во время массированного обстрела РФ

Четыре энергоблока АЭС отключились от сети во время массированного обстрела РФ

Ровенская АЭС / Фото: УНИАН

Во время массированного удара РФ четыре энергоблока атомных электростанций временно отсоединились от сети.

Россия в понедельник, 26 августа, нанесла по Украине массированный удар. Во время этой атаки 4 украинских энергоблока АЭС временно отсоединились от сети.

Об этом сообщает Постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене.

В официальной ноте представительства Украины отмечается, что изначально отключились энергоблоки №1, 3 и 4 на Ровенской атомной станции. Случилось это в 08:58.

Также отключался энергоблок №3 на Южноукраинской АЭС. Произошло это в 17:05 из-за колебаний в энергосистеме Украины, вызванных российской атакой.

В то же время, в 09:05 по восточноевропейскому времени энергоблоки Южноукраинской атомной электростанции снизили мощность до суммарного уровня 1 800 мегаватт.

Постоянное представительство Украины требует МАГАТЭ немедленно проинформировать об этом всех членов организации.

Напомним, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси проинспектировал Курскую атомную электростанцию в России по приглашению российского диктатора Владимира Путина. Теперь он собирается в Украину.

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