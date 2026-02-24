Четыре года под огнем: как город-герой сорвал планы Путина и стал "костью в горле" для РФ

Наступление на Сумы. / © ТСН

Реклама

Город Сумы расположен менее чем в 30 км от российской границы. За четыре года войны этот областной центр подвергся сильным обстрелам и разрушениям. В октябре 2025-го президент Владимир Зеленский присвоил городу почетное звание «Город-герой Украины».

Как украинский город-герой стал «костью в горле России», говорится в материале Sky News.

В первые дни полномасштабного вторжения гражданские лица хватали какое-либо только оружие, чтобы защитить свой город. Суммы сдерживали русское пришествие. Указ президента демонстрирует признание массового героизма гражданских и военных.

Реклама

Издание отмечает, что Сумы имеют свою историю сопротивления Москве — со времени основания казаками-переселенцами в 1650 годах. Его жители сохранили свою украинскую идентичность на протяжении советской эпохи, а после обретения Украиной независимости в 1991-м стал одним из немногих городов на востоке Украины, где памятник революционеру Владимиру Ленину был снесен.

Когда в феврале 2022 года началось полномасштабное вторжение РФ, жители города встали в его защиту. В первые дни, когда российские оккупационные войска пересекли государственную границу, 50 десантников, базировавшихся в Сумах, уничтожили зашедшую в города колонну танков. Это не только помогло защитить областной центр.

Оборона города Сумы

В частности, Sky News пообщалось с Дмитрием Лантушенко — он был среди тех, кто встал на защиту своего города: «Я проснулся в 4 утра по телефонному звонку. Увидел, что звонит мой очень старый знакомый, живущий в Соединенных Штатах. Он сказал, что началась война».

По его словам, вывод десантников заставил сумчан «понять, что они сами отвечают за свою жизнь». Люди «начали забирать оружие, в основном охотничьи ружья» и становились на оборону города. После нескольких дней яростных боев россияне пресекли попытки войти в город, но активно обстреливали его.

Реклама

Дмитрий говорит, что среди гражданского населения развилась разведывательная сеть, которая сообщала о расположении русских войск.

«Люди стали разведывательными беспилотниками. Они звонили по телефону и говорили: „У меня во дворе стоит установка БМ-21 „Град“. Вот ее координаты», — вспоминает он.

Российские войска покинули Сумскую область в начале апреля 2022 года.

«Сопротивление Сум помогло остановить продвижение некоторых вражеских сил на Харьков и Киев, сыграв решающую роль, подобную роли другого города-героя Чернигова. Позже Зеленский назвал Сумскую область „костью в горле врага“, — отмечает Sky News.

Реклама

Атаки на Сумы

Сумы РФ не оккупировала, но стоящая перед городом опасность никуда не исчезла. Оккупационная армия массированно атакует город с воздуха. В прошлом году в Вербное воскресенье РФ ударила ракетами по центральной части Сум. Тогда погибли не менее 35 человек, в том числе двое детей, более 129 человек получили ранения.

Согласно данным организации по мониторингу конфликта ACLED, с начала большой войны в городе погибли по меньшей мере 227 человек. 2025-й — был самым смертоносным в городе до сих пор — погибли 95 человек. В прошлом году количество авиаударов и ударов беспилотников по Сумам возросло более чем вдвое.

За последние 12 месяцев Центр информационной стойкости зафиксировал 220 сообщений о разрушении или вреде гражданскому населению в областном центре. В частности, по объектам энергетики, учебным заведениям, жилым домам, медицинским центрам. Постоянные удары по энергетической инфраструктуре погружают город во тьму, оставляя его без электроэнергии, отопления и водоснабжения.

Дмитрий Лантушенко говорит, что пока возвращение к нормальной жизни для мирных жителей Сум невозможно, пока здесь сохраняются крепкие оборонительные сооружения: «Я совсем не узнаю этот город. Все подъездные пути были вырыты с танковыми и пехотными окопами. Здесь много минных заграждений, колючей проволоки, противотанковых помех, драконовых зубов».

Реклама

Несмотря на это, Дмитрий говорит, что дух Сум не сломлен: «Люди продолжают жить в Сумах и продолжают верить в силы обороны».

Напомним, The Wall Street Journal писало о том, что неожиданная уязвимость россиян позволила ВСУ переломить фронт. Миф о «неизбежной победе» Владимира Путина разбивается о реалии украинского фронта. После четырех лет полномасштабного вторжения Украина демонстрирует, что имеет не только силы для продолжительной обороны, но и мощь для неожиданных контратак.