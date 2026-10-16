ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
422
Время на прочтение
2 мин

Четыре года считался пропавшим без вести: на войне погиб журналист Самуил Проскуряков

Журналист и военнослужащий 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Самуил Проскуряков погиб во время боев за Херсонщину в октябре 2022 года, однако только четыре года спустя его официально признали погибшим.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Самуил Проскуряков четыре года считался пропавшим без вести

Самуил Проскуряков четыре года считался пропавшим без вести / © из соцсетей

На войне погиб журналист и военный Самуил Проскуряков, четыре года считавшийся пропавшим без вести.

Об этом сообщила его жена, журналистка Диана Ковалева в Facebook.

Защитник погиб 15 октября 2022 во время боев за освобождение Херсонщины. Только сейчас суд официально признал его погибшим, Самуил служил в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде.

Как рассказала Диана Ковалева «Детектору медиа», Самуил Проскуряков родился в 1993 году в Кривом Роге в многодетной семье пастора. Самуил Проскуряков был участником Революции достоинства, во время противостояний на улице Грушевского получил ранение в результате взрыва газовой гранаты.

До полномасштабного вторжения Самуил Проскуряков сотрудничал с УНН, «Запретом», «Общественным» и «Бабелем».

Военнослужащий и бывший главный редактор «Бабеля» Евгений Спирин опубликовал воспоминания о погибшем коллеге.

«Последнее, что мне написал Сэм: „Я иду воевать, мое место там“. Сэм был странным, по хорошему странным. Он приходил на планерку с 10 темами и ни одна из них не была нормальной. Катя как-то терпела все это и пыталась выкрутить эти темы, но они не выкручивались. Я долго думал, что Проскуряков это какой-то псевдо. А потом мы напились вина, и он рассказал, как это — жить в семье пастора. Я знал с первых дней, и 4 года молчал, а теперь я могу сказать официально. Сэм, ты герой», — написал Евгений.

Ранее мы сообщали о том, что в бою на фронте погиб бывший политзаключенный Кремля Николай Карпюк. На потерю с грустью отреагировали коллеги, собратья и друзья бойца.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie