Четыре года считался пропавшим без вести: на войне погиб журналист Самуил Проскуряков

Самуил Проскуряков четыре года считался пропавшим без вести / © из соцсетей

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На войне погиб журналист и военный Самуил Проскуряков, четыре года считавшийся пропавшим без вести.

Об этом сообщила его жена, журналистка Диана Ковалева в Facebook.

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Защитник погиб 15 октября 2022 во время боев за освобождение Херсонщины. Только сейчас суд официально признал его погибшим, Самуил служил в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде.

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Как рассказала Диана Ковалева «Детектору медиа», Самуил Проскуряков родился в 1993 году в Кривом Роге в многодетной семье пастора. Самуил Проскуряков был участником Революции достоинства, во время противостояний на улице Грушевского получил ранение в результате взрыва газовой гранаты.

До полномасштабного вторжения Самуил Проскуряков сотрудничал с УНН, «Запретом», «Общественным» и «Бабелем».

Военнослужащий и бывший главный редактор «Бабеля» Евгений Спирин опубликовал воспоминания о погибшем коллеге.

«Последнее, что мне написал Сэм: „Я иду воевать, мое место там“. Сэм был странным, по хорошему странным. Он приходил на планерку с 10 темами и ни одна из них не была нормальной. Катя как-то терпела все это и пыталась выкрутить эти темы, но они не выкручивались. Я долго думал, что Проскуряков это какой-то псевдо. А потом мы напились вина, и он рассказал, как это — жить в семье пастора. Я знал с первых дней, и 4 года молчал, а теперь я могу сказать официально. Сэм, ты герой», — написал Евгений.

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Ранее мы сообщали о том, что в бою на фронте погиб бывший политзаключенный Кремля Николай Карпюк. На потерю с грустью отреагировали коллеги, собратья и друзья бойца.

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