Мир ко Дню независимости США или война на истощение: чсценарий 2026 года

Четыре года назад, 24 февраля 2022 года, Россия начала полномасштабное наступление против Украины. За это время Силы обороны нанесла агрессорке сокрушительных ран в вооружении, технике, а особенно — живой силе. Так, по данным Генштаба, общие боевые потери российских войск в Украине с 24 февраля 2022 по 24 февраля 2026 составляют около 1 261 420 человек.

Тем не менее, что украинские власти, в том числе президент Зеленский, что западные эксперты, в один голос утверждают — Путин не собирается останавливаться. И его не останавливает ни крутое пике российской экономики, ни растущая зависимость от Китая, ни угроза «дворцового переворота». О протестах россиян уже никто и не говорит — то, что русский народ кажется загнанным в стойло, уже не вызывает возражений.

ТСН. ua собрал все, что известно о том, что будет делать Путин дальше, сколько Россия собирается воевать и когда, в конце концов, есть шанс на прекращение войны.

Ситуация на фронте

Bloomberg со ссылкой на западных чиновников пишет, что рост числа погибших и раненых российских солдат, вероятно, помешает кремлевскому диктатору Путину начать широкомасштабное наступление в Украине в ближайшие месяцы.

В то же время и информационном пространстве появились сообщения о возможных контрнаступательных действиях Вооруженных сил Украины на стыке Днепропетровской и Запорожской областей.

The Wall Street Journal отмечает — миф о «неизбежной победе» Путина разбивается о реалии украинского фронта. После четырех лет полномасштабного вторжения Украина демонстрирует, что имеет не только силы для продолжительной обороны, но и мощь для неожиданных контратак.

Что будет делать Путин

В издании Politico одновременно уверены, что, несмотря на отсутствие «умопомрачительных» успехов и больших побед на фронте, Путин не собирается сворачивать военную машину. По крайней мере, в ближайшее время.

Локальные успехи РФ, например наступление на Покровск и Константиновку летом, не переросли в стратегический прорыв. По мнению издания, Кремль не рассматривает вариант прекращения боевых действий. Ведь для оправдания огромных потерь перед населением Путину нужна большая победа. Кроме того, свертывание военной экономики несет серьезные внутриполитические риски для его преступного режима.

В материале Sky News отмечалось, что на протяжении четырех лет полномасштабной войны дипломатические механизмы по ее завершению работают медленно. В статье подчеркивают, что диктатор-президент России Владимир Путин «хоть и бесполезно, но верит, что все еще может выиграть эту войну». Более того, отмечает Sky News, «фюрер» не изменил своих целей по искоренению Украины как независимого суверенного государства

Такое мнение подтверждают и в Кремле.

Так, спикер российского диктатора Путина Дмитрий Песков сегодня цинично заявил, что полностью целей так называемой «спецоперации» Россия еще не достигла, «поэтому „сво“ продолжается».

То, что РФ будет продолжать агрессию, может свидетельствовать и очередная ядерная пугалка. Вчера Путин размахался «ядеркой», а также заявил о намерении и дальше существенно усиливать военный потенциал страны-агрессорки и призвал общество к полной милитаризации.

США давят на Украину в мирном вопросе

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом Россия получила в виде Соединенных Штатов не противника, а неожиданного — ну хорошо, если не союзника, то по крайней мере ситуационного помощника.

Переговоры, на которых настаивал Трамп, так и не привели к заключению соглашения. Все чаще звучат мысли, что переговорный процесс зашел в тупик. Дискуссии завершились без договоренностей по ключевым вопросам, что подвергает сомнению темпы дальнейших переговоров.

По данным Bloomberg, президент Дональд Трамп стремится добиться соглашения до 4 июля, однако Москва не демонстрирует готовности отказываться от своих ключевых требований. Такое же мнение высказал бывший командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт Бен Ходжес.

«Мне кажется, уже есть договоренности, и эти документы будут обнародованы после того, как, по их мнению, будет какое-то соглашение этим летом. Именно поэтому президент (Трамп — Ред.) давит, чтобы все было готово к июню 2026 года, чтобы представить огромные бизнес-соглашения (с Россией — Ред.) 4 июля ко Дню независимости США», — предположил Бен Ходжес.

Главный камень преткновения — Донбасс

В России утверждают, что на переговорах в Анкоридже Трамп якобы согласился с тем, что Украина должна полностью покинуть контролируемые части Донецкой области. В Херсонской и Запорожской области разграничение производится по текущей линии фронта. Россия отводит войска из захваченных ею районов Харьковской, Днепропетровской и Сумской областей.

Донецкая область была главным камнем преткновения на переговорах в ОАЭ в январе. В Женеве ситуация повторилась. Россия потребовала отдать ей подконтрольную Киеву часть Донбасса. Украинская сторона в свою очередь категорически отказалась отводить войска.

Президент Зеленский подтвердил, что Украина готова заморозить линию столкновения. Однако не может просто так вывести войска из Донбасса.

«У нас есть укрепление. Но если россияне или партнеры в диалоге с россиянами хотят просто вывести нашу армию из укреплений, то мы не можем быть такими, извините, дураками. Мы не дети», — подчеркнул украинский лидер.

При этом Зеленский считает, что Путин не остановится, даже если его требования будут выполнены.

«Я смотрю на это не просто как на землю или не только как на землю. Я смотрю на это так: выйти, то есть ослабить наши позиции, бросить сотни тысяч наших находящихся там людей. Вот как я смотрю на это. Разделить наше общество этим выходом», — сказал президент в интервью BBC.

По словам украинского президента, сейчас вопрос в том, сколько территорий Путин сможет захватить и как его остановить.

Чтобы обеим сторонам было легче принять эту идею, Америка предлагает создать зону свободной торговли на этой территории.

В то же время NYT отмечает, что инвестиционные возможности кажутся ограниченными на территории, которая оказалась бы между двумя армиями, даже при соблюдении прекращения огня. Большинство промышленных предприятий в этом районе находятся в руинах, работает только одна угольная шахта, и риск того, что конфликт может снова вспыхнуть, будет существовать годами.

Сценарии дальнейшего развития войны

Можно откровенно признать, что Россия и Украина взаимно надеются, что в результате войны на истощение экономика в состоянии противника «развалятся» раньше, чем у них самих.

В материале Fox News назвали три вероятных сценария будущей войны в Украине:

Наиболее вероятным называют вариант затяжной войны на истощение.

Другой сценарий предполагает, что успехи Украины в поле боя могут изменить баланс сил.

Третий сценарий связан с риском ослабления поддержки Украины. Часть западных стратегов опасается, что нерешительность союзников может затянуть войну или даже склонить ситуацию в пользу России.

В WSJ также определяют три сценария, однако они немного отличают от прогнозов их коллег из «Фокс ньюз».

Украина в конце концов сдастся из-за потерь на фронте, ухудшения экономической ситуации и угасания поддержки от Запада.

Путин испугается экономической стагнации и недовольства кремлевских элит, заявит о «достижении целей СВО» и «победе». А пропагандисты убедят россиян в этом.

Продолжение войны на истощение

The Wall Street Journal и The New York Times в своих статьях приходят к выводу, что мира 2026 года не будет.