Четыре метра под землю через мгновение: в Одессе ребенок провалился под тротуарную плитку (фото)

В Одессе 10-летняя девочка провалилась под тротуар на 4-метровую глубину.

В Одессе прохожие и спасатели вытащили девочку из-под тротуарной плитки

В Одессе 10-летняя девочка во время прогулки провалилась под тротуарную плитку. Ребенок оказался в глубокой яме около 4 метров в глубину.

Об этом передает пресс-служба ГСЧС.

Прохожие устремились ребенку на помощь. Однако получить ребенка самостоятельно не решились из-за риска повторного сдвига почвы, который мог бы полностью засыпать девочку.

© ГСЧС Украины в Telegram

Люди оставались на безопасном расстоянии и постоянно общались с ребенком, чтобы он не паниковал. Тем временем спасатели прибыли на место инцидента и подняли ребенка на поверхность.

Все это время отец ребенка был на связи с дочерью телефоном, поддерживая ее. Позже, не сдерживая эмоций, он поблагодарил чрезвычайных людей за спасение. Девочку осмотрели медики, ее жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что в Киеве часть улицы ушла под землю. Один из автомобилей оказался как раз у места провала и застрял колесами.

