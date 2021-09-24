Четыре области через 2-3 недели могут перейти в "красную" зону карантина — Кузин

Четыре области через 2-3 недели могут перейти в "красную" зону карантина — Кузин

Девять регионов уже имеют признаки "оранжевого" уровня.

В течение ближайших двух-трех недель четыре региона Украины могут перейти в "красную" зону карантина.

Об этом 24 сентября во время брифинга заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

"Каждый из регионов переходит по меньшей мере в ”желтый” уровень эпидопасности. Но по состоянию на 24 сентября, уже 9 регионов демонстрируют признаки ”оранжевого” уровня. А Житомирская, Луганская, Львовская и Харьковская области находятся в риске вхождения в "красную" зону. Эти регионы могут перейти в "красную" зону в течение ближайших двух-трех недель", — подчеркнул он.

Согласно данным на сайте Министерства здравоохранения, в настоящее время 9 регионов Украины уже находятся в "оранжевой" зоне эпидопасности по показателям заболеваемости COVID-19. В частности, город Киев, Днепропетровская, Донецкая, Киевская, Луганская, Николаевская, Харьковская, Херсонская, Черкасская области отнесены к "оранжевому" уровню карантина.

Самый высокий уровень заболеваемости в Луганской области — 411 на 100 тыс. населения, Черновицкой — 382, Тернопольской — 247, Харьковской — 262. В Киеве он составляет 166 на 100 тыс. населения. Кроме того, в столице превышена динамика уровня госпитализаций — 50,2% при нужном показателе 50%.

Напомним, с 23 сентября во всех областях Украины установлен "желтый" уровень эпидопасности. Но ситуация с коронавирусом ухудшается каждый день. Так, по состоянию на 24 сентября в стране зафиксировали более 9 тысяч новых случаев инфицирования, 140 человек умерли.

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