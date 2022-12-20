Четыре ошибки во время мытья головы: звездный парикмахер умоляет их не допускать

Звездный парикмахер Джейсон Кольер из Лондона поделился читателями издания Who What Wear, каких ошибок во время мытья головы следует избегать, чтобы забыть о масных, ломких или слишком сухих волосах.

Ошибка 1: Нанесение шампуня дважды

По словам Кольера, действительно в некоторых случаях нужно нанести шампунь один раз для очищения кожи головы и снова для увлажнения. Но, если вы моете волосы каждый день или каждые пару дней, делать этого не стоит. Из-за чрезмерного мытья головы волосы становятся сухими и очень ломкими.

Ошибка 2: Плохое смывание

Парикмахер уверен, что самое плохое смывание кондиционера является самой распространенной ошибкой многих людей. Нужно научиться правильно смывать средство с головы, особенно в районе затылка. В противном случае волосы быстро станут массными и тяжелыми. А недостаточное смывание шампуня с волос в будущем приведет к тому, что его кончики начнут сечься, а на коже головы появится перхоть.

Ошибка 3: Использование неправильного кондиционера

Цвет рекомендует, когда волосы еще мокрые после мытья, осторожно потянуть их вниз. Если прядь быстро возвращается назад, как резинка, значит у него хорошее состояние и ему нужно лишь небольшое увлажнение. Однако, если прядь после этого не возвращается, нужно добавить к ежедневному уходу протеин. Выбирайте протеиновые сыворотки и маски. Однако не используйте их слишком долго — они имеют склонность сильно тяготить волосы, что приводит к его ломкости.

Ошибка 4: Мытье слишком интенсивное

Люди с массными волосами обычно автоматически хотят сильнее их помассировать во время мытья головы. Однако так поступать не стоит. Ваши действия могут привести к более сильному выпадению и выделению еще большего количества кожного сала. Эксперт советует просто мягко распределить шампунь ладонями по корням и длине. А потом смыть теплой, но не горячей водой.

Читайте также: