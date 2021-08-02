Четыре поезда все еще задерживаются из-за непогоды: "Укрзализныця" обновила список

Пассажиров призывают следить за обновлением информации.
По состоянию на 14:00 2 августа задерживаются еще четыре рейса поездов, что было вызвано непогодой на Западе Украины, где произошел обрыв контактной сети.
Об этом информирует пресс служба "Укрзализныци" на своем Telegram-канале.
По состоянию на 14:00 задерживаются поезда:
- №109 Херсон — Львов (задержка составила 1 час)
- №167 Одесса — Львов (задержка составила 50 минут);
- №750 Ивано-Франковск — Киев (задержка составила 50 минут);
- №26 Одесса — Рахов (задержка составила 30 минут).
"Просим прощение у пассажиров за задержки, следите за обновлением информации", — добавляют в "Укрзализныце".
Напомним, также из-за неблагоприятных погодных условий в Венгрии по ст. Дебрецен задержался беспересадочный вагон "Вена — Киев". Ориентировочное время опоздания до конечной станции составляет 8 часов.
Напомним, в Украине из-за непогоды по состоянию на 7:00 2 августа без света остались более полутысячи населенных пунктов. Кроме того, во Львове из-за падения дерева в Стрыйском парке погибли парень и девушка.