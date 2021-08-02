Четыре поезда все еще задерживаются из-за непогоды: "Укрзализныця" обновила список

Четыре поезда все еще задерживаются из-за непогоды: "Укрзализныця" обновила список

Пассажиров призывают следить за обновлением информации.

По состоянию на 14:00 2 августа задерживаются еще четыре рейса поездов, что было вызвано непогодой на Западе Украины, где произошел обрыв контактной сети.

Об этом информирует пресс служба "Укрзализныци" на своем Telegram-канале.

По состоянию на 14:00 задерживаются поезда:

№109 Херсон — Львов (задержка составила 1 час)

№167 Одесса — Львов (задержка составила 50 минут);

№750 Ивано-Франковск — Киев (задержка составила 50 минут);

№26 Одесса — Рахов (задержка составила 30 минут).

"Просим прощение у пассажиров за задержки, следите за обновлением информации", — добавляют в "Укрзализныце".

Напомним, также из-за неблагоприятных погодных условий в Венгрии по ст. Дебрецен задержался беспересадочный вагон "Вена — Киев". Ориентировочное время опоздания до конечной станции составляет 8 часов.

Напомним, в Украине из-за непогоды по состоянию на 7:00 2 августа без света остались более полутысячи населенных пунктов. Кроме того, во Львове из-за падения дерева в Стрыйском парке погибли парень и девушка.

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