Четыре попадания по энергообъектам: одна из областей практически обесточена

Враг ударил по энергообъектам на Черниговщине / © Associated Press

Ночью и сегодня утром россияне ударили по энергообъектам на Черниговщине. Зафиксировано четыре попадания.

Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус.

«Было четыре попадания. Большинство районов области сейчас обесточены. Чернигов и громады переходят на альтернативные источники питания для критической инфраструктуры, где есть такая потребность», — отметил он.

Энергетики начнут работать над восстановлением, когда разрешит ситуация безопасности.

Напомним, после утренней атаки на энергоинфраструктуру в Славутиче без света осталось около 21 тысячи жителей. Критическая инфраструктура города переведена на резервное питание — обеспечены водоснабжение, социальные учреждения работают на генераторах, связь и Интернет стабильны.