ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
655
Время на прочтение
1 мин

Четыре ракеты ударили одна за другой по спасателям: ГСЧС шокировала деталями атаки (видео)

Ночью в Полтавской области российская армия целенаправленно покрыла ракетами спасателей.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Комментарии
Последствия атаки РФ в Полтавской области.

Последствия атаки РФ в Полтавской области. / © Управление ГСЧС в Полтавской области

В ночь на 5 мая армия РФ нанесла целенаправленный удар по спасателям, работавшим на месте «прилета» в Полтавской области. Двое пожарных погибли, а 23 получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

В момент атаки спасатели работали на месте ударов БпЛА по объекту газодобычи. Российская атака была не случайной, а «целенаправленным ударом по тем, кто спасает жизнь».

«Когда уже прозвучал отбой тревоги и можно было начинать тушение. Работали там, где опаснее всего. И именно в этот момент россияне цинично ударили снова: одна за другой четыре ракеты», — отметили в ГСЧС.

Момент повторного удара по спасателям — видео

Удар по Полтавской области

Ночью 5 мая РФ ударила ракетами и дронами по Полтавщине. В частности, российские оккупанты ударили по газодобывающим объектам «Нафтогаза». Это привело не только к значительным разрушениям и потерям в добыче. Россияне убили четырех человек — двух работников компании и двух спасателей.

РФ ударила прямо по спасателям во время ликвидации пожара на объекте НАК. Во время повторной атаки погибли руководитель оперативно-координационного центра ГСЧС Полтавщины Виктор Кузьменко и пожарный-спасатель Дмитрий Скриль.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
655
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie