Четыре ракеты ударили одна за другой по спасателям: ГСЧС шокировала деталями атаки (видео)

Последствия атаки РФ в Полтавской области. / © Управление ГСЧС в Полтавской области

В ночь на 5 мая армия РФ нанесла целенаправленный удар по спасателям, работавшим на месте «прилета» в Полтавской области. Двое пожарных погибли, а 23 получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

В момент атаки спасатели работали на месте ударов БпЛА по объекту газодобычи. Российская атака была не случайной, а «целенаправленным ударом по тем, кто спасает жизнь».

«Когда уже прозвучал отбой тревоги и можно было начинать тушение. Работали там, где опаснее всего. И именно в этот момент россияне цинично ударили снова: одна за другой четыре ракеты», — отметили в ГСЧС.

Момент повторного удара по спасателям — видео

Удар по Полтавской области

Ночью 5 мая РФ ударила ракетами и дронами по Полтавщине. В частности, российские оккупанты ударили по газодобывающим объектам «Нафтогаза». Это привело не только к значительным разрушениям и потерям в добыче. Россияне убили четырех человек — двух работников компании и двух спасателей.

РФ ударила прямо по спасателям во время ликвидации пожара на объекте НАК. Во время повторной атаки погибли руководитель оперативно-координационного центра ГСЧС Полтавщины Виктор Кузьменко и пожарный-спасатель Дмитрий Скриль.

