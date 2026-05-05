Четыре ракеты ударили одна за другой по спасателям: ГСЧС шокировала деталями атаки (видео)
Ночью в Полтавской области российская армия целенаправленно покрыла ракетами спасателей.
В ночь на 5 мая армия РФ нанесла целенаправленный удар по спасателям, работавшим на месте «прилета» в Полтавской области. Двое пожарных погибли, а 23 получили ранения.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
В момент атаки спасатели работали на месте ударов БпЛА по объекту газодобычи. Российская атака была не случайной, а «целенаправленным ударом по тем, кто спасает жизнь».
«Когда уже прозвучал отбой тревоги и можно было начинать тушение. Работали там, где опаснее всего. И именно в этот момент россияне цинично ударили снова: одна за другой четыре ракеты», — отметили в ГСЧС.
Момент повторного удара по спасателям — видео
Удар по Полтавской области
Ночью 5 мая РФ ударила ракетами и дронами по Полтавщине. В частности, российские оккупанты ударили по газодобывающим объектам «Нафтогаза». Это привело не только к значительным разрушениям и потерям в добыче. Россияне убили четырех человек — двух работников компании и двух спасателей.
РФ ударила прямо по спасателям во время ликвидации пожара на объекте НАК. Во время повторной атаки погибли руководитель оперативно-координационного центра ГСЧС Полтавщины Виктор Кузьменко и пожарный-спасатель Дмитрий Скриль.