Четыре сценария завершения войны в Украине: какими будут последствия — оценка британского аналитика

Существуют четыре возможных результата полномасштабной войны России против Украины: "длительная война", "замороженный конфликт", "победа Украины" и "поражение Украины". Независимо от того, какой сценарий возникнет, далеко идущие и травматические социальные, экономические и политические последствия войны будут неизбежны.

Об этом пишет в своем исследовании аналитик Королевского института международных отношений (Chatham House), специалист по советско-российской политике безопасности Джон Лоу.

Сценарий 1. "Долгая война"

Конфликт на истощение дает каждой стороне возможность изнурить другую.

Украина будет продолжать борьбу и пытаться восстанавливаться одновременно.

При этом Украина будет нести большие человеческие потери как на поле боя, так и из-за миграции населения.

Сценарий №2. "Замороженный конфликт"

Перемирие стабилизирует линию фронта и позволит обеим сторонам перегруппировать и восстановить свои истощенные силы для подготовки к дальнейшим боям.

Недостижение согласия относительно будущего военного статуса Украины или размера ее вооруженных сил.

Украина будет оставаться формально приверженной цели полного восстановления своих границ в 1991 году.

Сценарий №3. "Победа для Украины"

Изменение политики Запада приведет к предоставлению союзниками оружия и военной поддержки, что позволит Украине заставить российскую армию вернуться, по крайней мере, к линии разграничения 23 февраля 2022 года.

Отступление России, особенно если под угрозой окажется удерживание Крыма, может иметь драматические политические последствия в РФ, которые могут привести к периоду нестабильности, после которого последуют радикальные реформы и окончательная нормализация связей с Западом.

Продолжительное время российского самоанализа позволило бы Украине провести глубокие реформы и ускорить европеизацию государственных институтов, что привело бы к реалистичной перспективе присоединения к ЕС и улучшению общей ситуации с безопасностью с возможностью быстрой интеграции в НАТО.

Сценарий №4. "Поражение Украины"

Принятие Украиной российских условий капитуляции (смена правительства, демилитаризация, нейтралитет) и фактического разделения страны, включая признание территориальных потерь.

Это возможно только при значительном прекращении поддержки Запада и военного краха. Теоретически это может заставить прийти к власти "прагматичное" правительство в Киеве, готовое пойти на значительные территориальные уступки, чтобы спасти Украину от дальнейшего кровопролития и разрушения.

Однако это создаст высокий риск децентрализованных восстаний на территориях, аннексированных Россией, и длительную нестабильность в остальной стране.

Послевоенные последствия

Сочетание усталости от войны и процесса политического обновления в сложных экономических условиях может привести к замедлению усилий по реформам для быстрой интеграции Украины в Европу. Отклонение от этого амбициозного пути создало серьезные последствия для отношений Украины с западными партнерами.

Вне зависимости от исхода войны, большая часть украинского общества будет травмирована вторжением России. Чем дольше идет война, тем глубже травма и тем тяжелее ее последствия.

Как и после Второй мировой войны, может существовать критическая нехватка жилья и ключевого персонала, а также широко распространенные социальные проблемы, связанные с войной – высокий уровень разводов и преступности, включая домашнее насилие и употребление наркотиков.

Ключевым стабилизирующим фактором будет гражданское общество и его способность продолжать закрывать пробелы в государстве либо в предоставлении услуг, либо в разработке реформ. Ни одна страна постсоветского пространства не имеет уровня социальной организации Украины.

Разделение среди украинцев между оставшимися в стране и теми, кто не остался. Будут также напряжены отношения между теми, кто пережил разный уровень интенсивности боевых действий во время войны.

Чтобы разобраться со своей коллективной травмой и найти пути ее преодоления, украинцам нужно будет почувствовать, что их жертвы не напрасны. По этой причине ключевым приоритетом будет усовершенствование управления страной на всех уровнях, включая реформу судебной системы, чтобы население почувствовало возможность отстаивать свои права и больше не зависело от произвола украинских государственных органов.

Общественное возмущение поддерживавшими войну россиянами и коллективное стремление к справедливости будут доминирующей чертой украинской политики в ближайшие годы. Этот гнев усложнит любые попытки найти урегулирование войны без поражения России и привлечения ее политического и военного руководства к ответственности за свои преступления.

Напомним, конца войны в Украине в 2024 году ожидать не стоит. Эксперты сходятся во мнении, что в ближайшие месяцы возможно только стихание российского наступления на Донбассе. Так что война будет продолжаться и в 2025 году, и разворачиваться она может по разным сценариям.

Читайте также: