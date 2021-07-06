Четыре скелета: в Тернопольской области женщина нашла человеческие останки в собственном дворе

Скелеты лежат в земле со времен Второй Мировой войны.
В селе Великие Гаи (Тернопольская область) на линию "102" позвонила местная жительница и сообщила о страшной находке.
В полиции уточнили, что в частном дворе женщина обустраивала ограждение. Мастер выкопал траншею глубиной 1,20 см и увидел кости.
Когда начал раскапывать дальше, то обнаружил остатки человеческих тел.
По предварительной информации, четыре скелета лежат в земле со времен Второй Мировой войны.
Нашли следователи в могиле и пуговицы с офицерской немецкой формы. Жители села рассказывают, что на данной территории во время войны действительно хоронили немецких солдат.
Фрагменты тел правоохранители получили и направили на экспертизу в научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр. По данному факту проводится проверка.
Напомним, в Ивано-Франковской области спасатели нашли в лесу останки человека.