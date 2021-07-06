Четыре скелета: в Тернопольской области женщина нашла человеческие останки в собственном дворе

Четыре скелета: в Тернопольской области женщина нашла человеческие останки в собственном дворе

Скелеты лежат в земле со времен Второй Мировой войны.

В селе Великие Гаи (Тернопольская область) на линию "102" позвонила местная жительница и сообщила о страшной находке.

В полиции уточнили, что в частном дворе женщина обустраивала ограждение. Мастер выкопал траншею глубиной 1,20 см и увидел кости.

Когда начал раскапывать дальше, то обнаружил остатки человеческих тел.

По предварительной информации, четыре скелета лежат в земле со времен Второй Мировой войны.

Нашли следователи в могиле и пуговицы с офицерской немецкой формы. Жители села рассказывают, что на данной территории во время войны действительно хоронили немецких солдат.

Фрагменты тел правоохранители получили и направили на экспертизу в научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр. По данному факту проводится проверка.

Напомним, в Ивано-Франковской области спасатели нашли в лесу останки человека.

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