Четыре уголовных дела за четыре дня: автор "Вова, еб*ш их, бл*ть" рассказал о разборках с "Партией регионов"

Четыре уголовных дела за четыре дня: автор "Вова, еб*ш их, бл*ть" рассказал о разборках с "Партией регионов"

Александр Поворознюк, украинский предприниматель-аграрий, известный своим обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому, рассказал, как против него открывали аж три уголовных производства за несколько дней.

Поворознюк рассказал, что представители "Партии регионов" таким образом пытались заставить его поддержать этих депутатов. Мол, остальные жители района также поддержит голос своего лидера.

Об этом аграрий рассказал Наталии Мосейчук в шоу "Право на власть".

"Приходят выборы. Ко мне приезжают из Партии регионов и говорят: "У тебя рейтинг за 80%. За кого ты скажешь, за этого люди проголосуют", — рассказывает Поворознюк.

По словам предпринимателя, он согласился только с одним условием: в каждом из 12 сел района необходимо сделать что-нибудь для людей. Где-то колодцы почистить, где дорогу сделать. Представители партии отказались. Мол, и так согласитесь.

"Со мной по-нормальному можно решить любые вопросы. Даже на миллионный ущерб я могу пожертвовать, дать, помочь. Но когда меня хотят заставить силой, у меня включается оборот там какой-то в голове и меня можно только застрелить", — говорит Поворознюк.

После этого все пошло иначе. "Я ведь не думал, как оно будет иначе", – признается предприниматель.

Оказывается, уже на следующий день в аграрию приехала полиция с заявлением о том, что против него возбуждено уголовное производство. Якобы Поворознюк ехал из Кривого Рога, заехал в магазин в селе Червоноконстантиновка, наставил пистолет на продавщицу, "взял бутылку водки, килограмм ливерной колбасы и уехал". При этом было отмечено, что предприниматель использовал именно пистолет Токарева (ТТ).

После этого у предпринимателя сразу закрались сомнения. Мол, "откуда продавщица знает что такое ТТ".

"Я же думал, они шутят. А нет, не шутят. Открывают уголовное дело. Ну вдумайтесь, ливерную колбасу Поворознюк ел при своих бабках", — подчеркивает аграрий.

Однако дальше происходит самое интересное. Становится известно о втором уголовном деле против Поворознюка. Якобы он совершил салют из автомата Калашникова на выпускном балу одной из школ.

"Да, у меня есть автомат Калашникова, но во-первых, он стреляет только одинарными, потому что законом запрещено очередями. Это сейчас он уже стреляет очередями, пока война идет. А я принципиально не хожу ни в какую школу на выпускной... Перед каждым праздником, чтобы это ни было, я собираю всех специалистов и говорю, кто куда едет с подарками. А я не еду никуда. Я иду только к своим детям", — объясняет Поворознюк.

Однако и на этом не все. На третий день к бизнесмену приехала полиция с известием о третьем уголовном деле. Предприниматель якобы изменил русло реки Ингулец.

"Приезжает ко мне на вечер полиция и говорит: "Открываем еще одно криминальное разбирательство по линии экологии. Вы изменили русло реки Ингулец". А я им говорю: "Там русла нет", — рассказывает со смехом аграрий.

По словам Поворознюка, на даче он сам сделал себе пляж в маленьком заливе, где летом постоянно вода покрывается плесенью.

"Завез 120 камней глины, тогда 120 камней песка и сделал пляж. Это залив, там летом вода цветет", — объясняет бизнесмен.

Он вспоминает, что тогда к нему полиция приезжала каждый день с новым уголовным делом. Так случилось и в четвертый день.

"Последний "штрих" был, когда на следующий день ко мне приехали и сказали: "На вас возбуждено уголовное дело за то, что вы вызвали преступную группу, которая хотела украсть танк с постамента у въезда в Петрово (СМТ в Кировоградской области — ред.) и сдать его на металлолом", — говорит Поворознюк.

После этого местные жители по собственной инициативе организовались, взяли в аренду автобусы и уехали "решать ситуацию" в Киев.

"Клянусь даже рубля никому не дал. Пять автобусов нанимают бабушки, дедушки и едут в Киев. Их в Александровке на посту пускают, а перед Смелой догоняют", — рассказывает предприниматель.

После этого Поворознюку позвонил один из генералов с просьбой вернуть людей обратно. Он лично приедет и решит все проблемы с уголовными производствами.

"Не поверите, на следующий день все следователи приезжают. И за один день закрыли все уголовные дела. То все делалось на районном уровне. Так меня хотели заставить голосовать за кого-то. Тогда в бюллетенях была графа "Против всех". И 72% района проголосовали против всех, я этим горжусь", — резюмировал Поворознюк.

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