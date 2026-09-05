"Четыре волны атак на сентябрь": в ВСУ рассказали о контрмерах и ударах по России

ВСУ срывают планы врага / © Associated Press

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Украина владеет всей необходимой информацией о слухах относительно якобы запланированных Россией «четырех волн атак на сентябрь» и уже принимает действенные меры для их срыва.

Об этом заявил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире «Мы Украина».

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По словам Братчука, Силы обороны не только контратакуют непосредственно на линии фронта, но и разрушают стратегические планы захватчиков по разным направлениям.

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Кроме того, украинские военные наносят точечные удары по временно оккупированным территориям и объектам в РФ, уничтожая локации с пусковыми площадками ракет и беспилотников, которые используются для обстрелов Украины.

«Так же видим к ударам Сил обороны по территориям ТОТ и РФ, которые приходятся на локации, где есть пусковые площадки БпЛА, ракет, которые используются для ударов по Украине», — добавил он.

Ранее мы писали о том, что Силы обороны разбили оккупантов под Купянском, россияне бегут: освобождены новые территории. По информации полка, бойцы 23 штурмового полка Роты ударных групп (Р.У.Г.) 2 корпуса Национальной гвардии Украины «Хартия» зачистили новые участки местности между Двуречной и Западным. Кроме того, на одном из участков бойцы полка работали совместно с военными 35-й отдельной бригады морской пехоты.

Ранее бойцы «Хартии» уже освободили в этом районе 9,5 квадратного километра территории. Таким образом, общая площадь освобожденных от русских войск земель здесь достигла 13,5 квадратного километра.

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