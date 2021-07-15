Четырех раненых военных вертолетом доставили в госпиталь в Харькове: в каком они состоянии

Четырех раненых военных вертолетом доставили в госпиталь в Харькове: в каком они состоянии

Драке пострадали во время вражеского артиллерийского обстрела в Луганской области.

Вертолете в Харьков доставили четырех бойцов, раненых на фронте.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 15 июля.

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Они пострадали во время вражеского артиллерийского обстрела в Луганской области в ночь на среду, когда боевики выпустили по позициям вооруженных сил в полсотни снарядов тяжелого калибра. Первую медицинскую помощь раненым оказали в Северодонецке. Потом решили транспортировать в харьковский военного госпиталя.

Тамошние медики говорят: здоровью трех бойцов ничего не угрожает. Впрочем, их собрат, 38-летний офицер, находится тяжелом состоянии. Многочисленные осколки посекли ему тело. Чтобы не чувствовал боли, армейца ввели в медикаментозный сон. Его уже прооперировали, впереди еще несколько вмешательств.

Новости с фронта: на вертолете в Харьков доставили 4 раненых бойцов

"Уже удалено два крупных осколка с левого легкого. Далее будут работать травматологи по поводу повреждения нижней конечности. Еще планируется хирургическая обработка через ранения шеи", — рассказал начальник хирургической клиники военно-клинического центра Северного региона Сергей Шипилов.

Как сообщалось, за прошедшие сутки, 13 июля, зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимо с жизнью. Кроме того, пять военных получили ранения, еще один — боевое травмирования. Воинов доставлен в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного из раненых — тяжелое, остальных — удовлетворительное.

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