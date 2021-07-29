Четырехдневная рабочая неделя: как на нее переходит мир и возможно ли такое в Украине

Четырехдневная рабочая неделя: как на нее переходит мир и возможно ли такое в Украине

Некоторые страны уже практикуют три выходных. При этом объемы работы хранятся, как и зарплата.

В Украине более 70% работодателей готовы в качестве эксперимента перейти на 4-дневную рабочую неделю. Таковы данные опроса работодателей сайта Jooble.

Об этом пишет Обозреватель.

Ранее эксперименты по уменьшению рабочего времени уже провели ряд иностранных и украинские компании. Многие из них отметили положительный эффект нововведения.

Смысл 4-дневной рабочей недели в том, чтобы позволить работникам больше времени тратить на личные дела и восстановление сил. По замыслу, это должно помочь им в остальные дни работать более эффективно и тратить меньше времени на выполнение заданий. При этом, от уменьшения количества рабочего времени заработная плата падать не должна.

"Этот эксперимент очень хорош для людей умственного труда: для программистов, дизайнеров, журналистов, — говорит эксперт рынка труда Сергей Марченко. — Действительно, разгрузка головы на один дополнительный день может резко увеличить производительность. В некоторых случаях — даже в разы".

Украинский рынок также не остается в стороне тренда. В сентябре 2019 года дополнительный выходной в пятницу ввели для своих сотрудников в IT-компании Brighta и вообще отметили успешность такой идеи.



Подобные нововведения практикуют не только отдельные компании. В Исландии эксперимент с сокращением рабочей недели провели даже на государственном уровне. Исследования продолжались с 2014 по 2019 годы и охватили около 1% работников в их стране. По итогам экспериментов, сокращение рабочей недели не привел к падению производительности труда или переделок. Напротив, работники более эффективно планировали свое время. Благодаря этому эксперименту рабочее время на постоянной основе сократили для 86% сотрудников в стране.

Стоит понимать, что далеко не во всех сферах можно сделать столько же работы за 4 дня, сколько за 5. Если говорить о таких видах деятельности, как IT, за счет увеличения эффективности труда действительно можно сократить время, затрачиваемое на выполнение задач.

Но если это работа с людьми, например, медицина, то эта схема будет давать сбой. Врач может сократить время работы с пациентом и принять больше людей за меньше часов. Но от этого качество осмотра не повысится, а наоборот будет страдать.

Есть и другие сферы, где важно именно время, проведенное на работе. Например, кассир в супермаркете никак не сможет сделать за 4 дня столько же работы, сколько за 5. Если сократить рабочую неделю — работодателю понадобится больше сотрудников.

Продолжительность рабочей недели в Украине будет зависеть от условий мирового рынка, считают эксперты.

Как стало известно ТСН.ua, по результатам последнего исследования одного из ресурсов по поиску работы, около половины украинских работодателей поддерживают введение четырехдневной рабочей недели.

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