Четырехдневная рабочая неделя: поддерживают ли такой график украинские работодатели

Против высказались около 30% опрошенных работодателей.

Уменьшение количества рабочих дней. По результатам последнего исследования одного из ресурсов по поиску работы, около половины украинских работодателей поддерживают введение четырехдневной рабочей недели.

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Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1".

Опрошенные ответили, что это даст больше свободы для работников в решении личных вопросов. Кроме того, работодатели отметили, что это поможет уменьшить офисные расходы компании на электроэнергию или бумагу, а также поможет быстрее решать рабочие задачи и улучшит самодисциплину.

В то же время не готовы к таким экспериментам около 30% опрошенных работодателей.

Напомним, в течение пяти лет в Исландии длилось самое масштабное в мире испытание четырехдневной рабочей недели. Как сообщает ВВС, эксперимент оказался чрезвычайно успешным, поскольку, несмотря на сокращенные часы, производительность труда оставалась неизменной или даже улучшилась на большинстве рабочих мест. Кроме Исландии, идею внедрения четырехдневной рабочей недели обсуждают на правительственном уровне в Испании и в Великобритании.

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