Четырехдневная рабочая неделя в Украине: в Госслужбе занятости объяснили, возможен ли переход

Четырехдневная рабочая неделя в Украине

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В Украине пока не предусмотрен переход на четырехдневную рабочую неделю на законодательном уровне.

Как напомнили в Государственной службе занятости, согласно Кодексу законов о труде, стандартная продолжительность рабочей недели составляет 40 часов.

В Службе отметили, что сокращение этого времени возможно только в отдельных случаях - например, для несовершеннолетних, лиц с инвалидностью или по индивидуальной договоренности между работником и работодателем. Во время военного положения для работников отдельных объектов критической инфраструктуры разрешено увеличивать продолжительность недели до 60 часов.

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"В настоящее время в стране нет законодательных инициатив по сокращению продолжительности рабочей недели. В то же время имеющиеся вакансии в базе Службы от работодателей предлагают различные режимы труда - 5-дневный график, неполное рабочее время, сменную работу, разделение рабочего дня, работу в ночное время и т.д.", - сообщила заместитель начальника управления по работе с работой.

В ведомстве напомнили, что в Украине уже проводились эксперименты с четырехдневной неделей в 2019 году. Тогда некоторые компании зафиксировали улучшение благосостояния работников и снижение уровня выгорания, но также в отдельных областях наблюдалось падение производительности — особенно там, где оплата осуществляется почасово.

По состоянию на сегодняшний день Единая информационно-аналитическая система (ЕИАС) содержит информацию о 876 вакансиях с неполным рабочим временем по всей стране. Речь идет о широком спектре профессий: врачей, учителей, уборщиков, водителей, почтальонов, психологов и т.д. Уровень зарплаты по таким вакансиям колеблется от минимального до 60 тысяч гривен.

В Госслужбе также обратили внимание на международный опыт. В странах, где введена четырехдневная неделя, она лучше всего прижилась в ИТ-секторе, сфере аналитики, креативных индустриях и там, где оплата зависит от результатов работы. В производстве, агросекторе и сфере услуг такой график считается менее эффективным.

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Пока что в Украине возможность работать четыре дня в неделю существует только в формате индивидуальных соглашений между работниками и работодателями.

Напомним, 5 июля глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что переход на 4-дневную рабочую неделю в Украине возможен даже в условиях войны — при условии, что такое решение будет принимать сам бизнес.