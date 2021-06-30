Четырехлетняя девочка, которую сбила машина на "зебре" под Полтавой, умерла в больнице

Четырехлетняя девочка, которую сбила машина на "зебре" под Полтавой, умерла в больнице

Девочка умерла через час после ДТП.

В Полтаве в детской городской больнице скончалась 4-летняя девочка, которую сбила легковушка на пешеходном переходе в селе Абазовка.

Об этом сообщает "Суспільне".

ДТП произошло сегодня, 30 июня, около 11:00 на "зебре" в селе Абазовка на трассе "Киев-Харьков". Легковой автомобиль не остановился на пешеходном переходе и на скорости сбил четырехлетнюю девочку, которая переходила дорогу с бабушкой.

Очевидцы вызвали скорую, и ребенка в тяжелом состоянии и ее бабушку забрали медики. После аварии ребенка отвезли в детскую городскую больницу Полтавы, где он через час умер.

60-летняя женщина также получила травмы и сейчас находится в одной из больниц Полтавы. Бабушка девочки — жительница Абазовки, ребенок — Полтавы.

За рулем автомобиля "Citroen", которая сбила девочку, находился 65-летний житель Полтавского района. Сейчас его задержали.

Напомним, что в селе Петрики, что под Тернополем, водитель насмерть сбил двух подруг в возрасте 16 и 18 лет и скрылся с места аварии. Мужчина только через 15 лет сдался полиции.

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