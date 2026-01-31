Четырехлетнюю девочку спасли из горящей квартиры: на Киевщине попрощались с ее матерью

Прощание со Светланой Черновол, которая погибла во время российской атаки 28 января / © Суспільне

В пятницу, 30 января, в Белогородке попрощались с 40-летней Светланой Черновол, которая погибла вместе с гражданским мужем из-за попадания российского дрона в крышу многоэтажки.

Об этом сообщило издание Суспільне.

Светлана более десяти лет работала в индустрии красоты и имела два собственных салона — в Вишневом и Белогородке.

«Всех хотела сделать красивее, жила на работе. Каждый день утром пили вместе с ней пили кофе. Это был наш ритуал», — рассказала ее подруга Вероника.

Девять месяцев назад женщина переехала в Белогородку вместе с мужем, где семья приобрела квартиру. Светлана планировала полностью рассчитаться за жилье и поехать с детьми в Испанию — подруга и коллеги говорят, что это была ее давняя мечта.

«Любила жизнь, детишек своих. Она очень хотела повести их в Испанию», — рассказала коллега.

Ее дочь четырехлетнюю Милану из охваченного пламенем дома вынес военкор Марьян Кушнир. Девочка останется жить с родным отцом.

Светлану похоронили на центральном кладбище Белогородки.

Журналист спас 4-летнюю девочку из горящей многоэтажки

Напомним, в поселке Белогородка Киевской области российский ударный беспилотник попал в многоэтажку. В результате атаки загорелись крыша и верхние этажи многоэтажного дома.

Во время ночной атаки дронами Shahed в Белогородке Киевской области журналист «Радио Свобода» Марьян Кушнир вынес из охваченной огнем квартиры четырехлетнего ребенка. Пожар вспыхнул после удара дрона по верхнему этажу жилого дома, где погибли мать девочки и ее отчим.

По информации корреспондента ТСН.ua Юлии Кириенко, Кушнир был одним из первых, кто добрался до места происшествия. Увидев открытую дверь, он вошел внутрь и заметил на диване ребенка, закутанного в одеяло. Огонь быстро распространялся, поэтому журналист вынес девочку на улицу.

Впоследствии стало известно, что ребенка забрал отец вместе со старшим братом. По словам соседей, парню в день обстрела 28 января исполнилось 20 лет.

Кушнир в своей заметке на Facebook рассказал, как проходило спасение. По его словам, девочка была в шоковом состоянии — плакала, кричала и звала маму.

«Я бегом забрал ребенка с дивана, вынес из квартиры, отдал его одному из соседей и побежал обратно внутрь — возможно, там люди будут еще живы. Но огонь уже очень сильно распространился. Из того, что мне потом стало известно, дрон попал так, что этих двух людей — мужчину и женщину — привалило, и они там и погибли», — добавил журналист.