Четырем подросткам, которые убили полицейского в Чернигове, инкриминируют еще одну статью

Ранее четырем подросткам уже сообщали о подозрении в умышленном убийстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Четырем подросткам, подозреваемых в убийстве полицейского в Чернигове и избиении его коллеги, сообщили о еще одном подозрение — незаконченное покушение на убийство двух лиц по предварительному сговору группой лиц.

Об этом сообщает Черниговская областная прокуратура.

Ранее четырем лицам уже сообщали о подозрении в умышленном убийстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц. По ходатайству прокурора Деснянский районный суд г. Чернигова им избрал меру пресечения — содержание под стражей.

Напомним, в ночь на 2 октября 2021 в г. Чернигове возник конфликт между двумя полицейскими, которые в то время находились в отпуске, и группой молодых людей, трое из которых — несовершеннолетние. В результате конфликта сотрудникам полиции были нанесены телесные повреждения, от которых один скончался на месте происшествия, а другой — доставлен в больницу.

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