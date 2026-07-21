Четыреста дней на "нуле": Лубинец рассказал про "ад", из-за которого военные идут в СОЧ

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Омбудсман Дмитрий Лубинец рассказал о главных причинах, почему украинские военнослужащие решаются на СЗЧ. По его словам, некоторые бойцы находятся на передовой более 400 дней подряд из-за отсутствия ротации.

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека сказал в интервью телеканалу «Новини.Live».

В Украине действует приказ, согласно которому военные не должны находиться на передовой более 60 дней. В то же время на практике этот срок нередко превышается. По словам Лубинца, известны случаи, когда защитники оставались на линии фронта больше года.

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«У нас есть случай, насколько я знаю, дольше всего — возможно еще дольше, но по крайней мере то, что нам стало известно — военнослужащий с позывным „Витер“, он находился на линии фронта от российских военных в нескольких сотнях метров 471 день. Представляете? 471 день», — рассказал омбудсман.

Он отметил, что в редких случаях военнослужащие могут находиться на передовой месяцами без ротации.

В то же время Лубинец подчеркнул, что иногда продолжительное отсутствие замены имеет объективные причины. В частности, это может быть связано с нехваткой военнослужащих, которых можно было бы направить на смену.

Почему военные уходят в СОЧ?

«Но это не может служить оправданием. Есть очень много случаев людей, которые решили стать СОЧниками именно потому, что они очень длительный период были на передовой, их поменяли, а затем через некоторое время их снова везли на ротацию без объяснений, сколько они там будут находиться», — рассказал омбудсман.

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«При таких условиях даже мотивированный человек, подготовленный, воюющий уже годами, он принимает решение — лучше быть СОЧ, чем снова пройти через этот ад», — добавил он.

Напомним, ранее командир 3-го штурмового батальона на псевдо «Каспер» заявил, что главная причина СОЧ — это страх и стереотипы по службе. По его словам, новобранцы боятся неизбежной гибели, из-за чего часто убегают группами или поодиночке: во время получения формы, из учений, с пробежки или даже с помощью жен, которые забирают их на машинах, оставляя все вещи и телефоны.

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