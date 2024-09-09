Чей Крым: в Украине разразился громкий скандал из-за учебника по украинскому языку

Карта Украины без Крыма, и нет, это не новая пропагандистская кампания, а украинский учебник для учащихся 7-го класса. Масштабный скандал разразился в Сети. На хейт уже отреагировали авторы книги и Министерство образования Украины. Как там оправдываются и как хотят исправить ситуацию, – рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Украинский учебник без Крыма? Образовательный скандал

Какими вы представляете учебники по украинскому языку? Правильно, гимн Украины, карта Украины и для всех границ нашего государства не существуют без Крыма, несмотря на то, что Россия оккупировала его 10 лет назад. О том, что Крым – это Украина, говорят и все мировые лидеры, но каким было мягко говоря удивление украинцев, когда они увидели учебник по украинскому языку, с картой Украины, но без Крыма. По этому пособию должны учиться ученики 7-го класса, учебник доступен и в онлайн-формате, поэтому в сети очень быстро заметили отсутствие полуострова на карте и мгновенно начал литься хейт. В частности, на позорную ошибку обратила внимание литературная критикиня, книжная обозреватель Татьяна Гонченко на своем ТГ-канале "Незабываемый книгочитатель".

“Угадайте, откуда эта карта Украины без Крыма? В школьных учебниках украинского языка для 7 класса (авт. Онатий А. В., Ткачук Т. П.). Это опубликовано прямо рядом с текстом гимна Украины. Убедиться можно здесь в электронной версии на сайте Института модернизации содержания образования. Напечатаны эти учебники в 2024 году. Рекомендуемые Министерством образования и науки Украины.

Как авторы объяснили ошибку в учебнике

И в самом деле, вот как? Десятый год войны и третий полномасштабный, а в украинском учебнике Украина без Крыма. Образовательный скандал быстро начал набирать обороты, ведь это руководство рекомендовали в Минобразования, а печать осуществлялась за государственные средства. Книга ведь не только в электронной версии. Стоит отметить, что соавтор учебника Анастасия Онатий быстро отреагировала на ситуацию, и объяснила, как так произошло, и извинилась перед украинцами.

"Наше упущение. Крым наш. Начну с главного: мы искренне признаем свое упущение, пиктограмма в форме Украины без Крыма попала в книгу из-за досадной невнимательности. Недопроверили, недосмотрели — мы можем назвать это по-разному, но факт остается фактом: мы бессознательно сделали больно людям и извиняемся за это. Крым наш, украинский — это безоговорочное утверждение, и мы его проговариваем четко еще раз и готовы делать это снова и снова. Нам важно ваше мнение, нам важно единство общества"

Как такое могло случиться технически – объяснять взялись и верстальщики

На странице учебника "Украинский язык. 7 класс" была допущена техническая ошибка. Для оформления страницы было приобретено на стоке 2 сеть изображений. При выборе иллюстраций обращалось внимание на правильность карты и других графических объектов (герба, флага).

Сети требовалось переработать для формата страницы 170х250 мм, учитывая текстовый фрейм. Оформление страницы производилось в двух приложениях: Adobe Illustrator (расположение сета) и Adobe InDesign (окончательное оформление страницы). 1 этап: на страницу были скопированы 2 сета с большим количеством элементов. На фото ниже отключен режим просмотра, чтобы показать, сколько контуров на странице. 2 этап: Программа Adobe Illustrator работает с векторными объектами, которые для удобства работы размещают на разных слоях. Панель слоев очерчена красным. Часть элементов, расположенная на выше слоях, другая – которые ниже. Справа на сундуке отключен режим просмотра. И видно, что на картинке с картой есть еще вектор, но он не виден в режиме просмотра. Карта не сплошная: она состоит из 2-х контуров. Контур полуострова Крым разместился при копировании и переносе на слой ниже белого круга. А другой контур – расположен на слое выше белого круга. Дизайнер сосредоточил свое внимание на контурах, чтобы не было лишних. И, к сожалению, не заметил, что объекта нет на верхнем слое”.

В антифейном сообществе НотаЕнота объяснили появление такой карты на стоках одним из элементов пропаганды России, так называемой картой, продвигающей неправильные изображения карты Украины в мире.

«Действительно, Россия с 2014 года активно занимается мапагандой — распространением изображений Украины без территории Крыма, а также без части временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Цель мапаганды — закрепить в сознании людей (особенно жителей других стран) восприятие Украины без ряда территорий, захваченных РФ».

Как будут исправлять ситуацию

Сама Анастасия решила не просто принести извинения, а сразу пыталась найти выход из ситуации и предложила украинцам запустить флешмоб.

"Оказывается, на стоках теперь выкладывают "удобные" карты Украины с двумя "слоями" изображений — с Крымом и без. Мы на 100% признаем эту ошибку и предлагаем исправить ее вместе с учащимися и ученицами. Поддержите нас, пожалуйста. Мы предлагаем запустить флешмоб "Домалюй Крым". Коллеги-просветители, выделите 10-15 минут на уроке, чтобы обсудить эту ошибку с ученичеством и дорисовать значок в учебнике на странице 3. Поддержите нас — будет хороший повод поговорить о Крыме, его украинстве. А также, конечно, об информационных ловушках и важности признавать собственные ошибки. К слову, если натолкнетесь еще на какие-то неточности, обязательно пишите нам — мы всегда открыты к обратной связи и стараемся делать наши материалы лучше. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Надеемся на ваше понимание и ждем фото с флешмобов. ps К слову, в этом учебнике есть по меньшей мере 3 упоминания об украинском Крыме — это для тех, кто захочет увидеть измену. ps2. Кто знает нас и наши истории лично, тот точно не будет искать предательство.

Реакция украинцев

Пост Анастасии мгновенно набрал сотни комментариев, украинцы начали поддерживать соавтор и поддержали идею с флешмобом.

Великолепная идея с флешмобом)

Все исправим. Лишь бы прислали учебники. Работаем с электронным вариантом. Я и мои ученики в восторге. Спасибо за Ваши креативные идеи

Настя, большая досада и ошибка, с которой вы с Тарасом достойно справитесь! Как обычно!! Идея с «дорисованием» – отличная!! Искренне верю, что все, кто выбрал ваш прекрасный учебник, поймут это досадное упущение и будут фокусироваться на содержании, а не на дизайне. Обнимаю!!

"Cancel culture" и тролли, которые любят по клавиатуре выписывать писюльки добрались и в Украину! Настя, те, кто тебя знают и не знают, но периодически видят твои посты и являются адекватными/анализирующими людьми и без Львова на той карте не пришла бы идея троллить и макать Ваш учебник, а главное – Ваши патриотические взгляды. Вылезай из левого крыла – нечего извиняться!

Поддерживаю авторов, вы все поступаете правильно. Верстальщикам пофиг. Взяли, поставили. Их объяснение прочесть нет возможности. Оно недоступно.

Мы просто дорисуем. Зная авторов лично, я никогда не поверю в предательство, которое вдохновенно будут разгонять сетью "добрые люди".

Все поправим! Вы невероятны!!!!

Конечно Крым наш. И реально дорисовать. Всё можно исправить

Возмутившихся тоже достаточно

Не знаю о "вашей истории", но надо супер безразлично относиться к своей работе, чтобы допустить такую ошибку. На всех уровнях.. это ведь не один человек проверял, и никто этого не заметил, а если и заметил, то соответственно не среагировал. Как потом мы можем чего-то требовать от иностранцев, если даже соавторы пофигистически относятся к таким вещам в масштабах учебников для детей (не наложу чего-то там, а учебников!!!) и советуют "сделать флешмоб". А можно пожалуйста сделать флешмоб "качественно выполнять свою работу"? Как должен ребенок к этому относиться, если ему в самом начале дают такой пример. Но ведь это же все измена. Просто супер неуважение к обществу и прежде всего к себе как к специалисту, потому что это полная лажа.

Что говорят в МОН

Между тем, в Министерстве образования и науки Украины тоже поддержали идею авторов с флешмобом, отметили, что Крым является неотъемлемой частью Украины, и авторы подчеркивают, что в учебнике есть упоминания об этом. Там также сообщили, что придумали, чтобы в дальнейшем избегать ошибок в книгах.

Напомним: чтобы выявлять недостатки на ранних этапах подготовки учебников, повысить качество учебных книг и избегать технических ошибок в них, с этого учебного года МОН совместно с Украинским институтом развития образования проводит апробацию учебников в школах перед печатью. О процедуре апробации читайте по ссылке. Мы будем регулярно сообщать о ее результатах на сайте и страницах в соцсетях.

История появления книги. Ее написал воин!

Также стоит напомнить, что это руководство подготовил украинский воин из Винницы Тарас Ткачук прямо на фронте. Книга получила гриф Минобразования, поэтому она была издана за средства государства. Учебник воин писал в соавторстве с коллегой Анастасией Онатий. За то, чтобы этот учебник был внесен в школьную программу, проголосовали почти 40 тысяч учителей. В 2023 году с педагогом пообщались корреспонденты Общественного. Тогда отмечалось, что Тарас Ткачук – один из авторов учебников украинского языка за 5-й и 6-й классы. Над каждым из коллегой Анастасией Онатий они работали почти год. Соавторами выступили и школьники.

Как удавалось работать над книгой, будучи на фронте

Над учебником украинского языка Тарас Ткачук работал не в кабинете, а в блиндажах и окопах. Он от 25 февраля 2022 года вступил в терроборону, не имея никакого военного опыта.

“На позициях грады круглосуточно равняли с землей село. Один выстрел градов – это 30 тысяч долларов. А тираж для пятого класса – 70 тысяч долларов. Ведь сколько учебников можно было издать. Работал в свободное время, когда было тихо и более или менее безопасно, но бывало и под обстрелами. Действительно, это спасало. Я переключался. О, тема: прилагательное, качественное, относительное. Что же этим детям дать такое интересное”.

Тарас Павлович над учебником работал добросовестно, так комментировала тогда работу коллеги соавторка Анастасия Онатий. Задачу Тарас отправлял смс-сообщениями, потому что интернета в окопах не было.

"Он ставил себе норму и часто ее перевыполнял. Все операторы связи должны золотые счета, это огромное количество. Самый большой кусок работы выполнил на мой день рождения. Послал столько упражнений, сколько мне лет исполнилось".

Год Тарас Ткачук отслужил в составе 120-й бригады ТрО. Говорит, что защищать Родину важно на всех фронтах. Этому Россия, рассказывает, придает очень большое значение, потому что на оккупированные территории они заходят и со своим оружием, и со своими учебниками.

"На Херсонское направление были завезены учебники в момент, когда были оккупированы эти регионы. Учебники! Россия готовилась целенаправленно".

Напомним, спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук выразил свое недоверие к возможности решения вопроса оккупации Крыма через дипломатические каналы. Он подчеркнул, что освобождение Крыма, оккупированного Россией, возможно только путем военных действий.

Читайте также: