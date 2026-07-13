Чей сейчас Покровск и какая там ситуация: ответ DeepState

Ситуация под Покровском / © Deepstatemap

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В город Покровск Донецкой области, на который все меньше обращают внимание медиа, враг затянул много своих сил. В свою очередь Силы обороны сосредоточили свое внимание на этих силах, осуществляя ударно-поисковые работы.

Об этом пишет мониторинговый телеграмм-канал DeepState.

«Именно эти ресурсы россияне направляют на бесперебойные штурмовые действия в направлении Гришиного. Идут ежедневные активные бои. Спасибо, что высшее военное руководство наконец-то отвергло настойчивые идеи попыток затягивания бойцов на окраине Покровска и держать их там, чтобы делать вид удержания позиций», — говорится в сообщении канала.

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Заметим, что официального заявления Генштаба о выходе сил обороны из Покровска до сих пор не было.

По информации DeepState, для противника пока остается приоритетным направление Гришиного, где россияне совершают штурмовые действия пехотой и мотоциклами.

Покровск и Гришине на карте / © Deepstatemap

«Остаются несколько позиций в северной части села, которые враг активно пытается вытеснить. В то же время противнику удается инфильтрироваться в населенные пункты Васильевка и Новоалександровка», — пишут аналитики канала.

Однако утечка врага в эти села пока одиночна, поэтому Силам Обороны удается выявлять и уничтожать российскую пехоту.

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«Враг пытается двигаться по линии населенных пунктов в глубину украинской обороны в направлении Юрьевки, используя любую возможность отсутствия плотной обороны из-за недостаточного количества людей. Параллельно соседняя группировка войск россиян проводит активные штурмовые действия в агломерацию населенных пунктов южнее Доброполья», — добавили в канале.

Ранее мы писали, что ВСУ ударили по базе запуска российских дронов в центре Покровска.

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