Грех ли праздновать 8 Марта: священник ответил

Ежегодно в начале весны в украинском обществе возобновляются дискуссии о целесообразности празднования 8 Марта. Кроме исторического и политического контекста, многих украинцев беспокоит вопрос религиозной допустимости этого дня.

Об этом в Instagram рассказал священник Юлиан Тимчук.

Прежде всего священнослужитель призывает обратить внимание на первопричину возникновения этого дня. Исторически 8 марта несло в себе правозащитную функцию.

«Многие люди спрашивают меня, стоит ли праздновать 8 марта. А я отвечаю. Если посмотреть на этот день с точки зрения истории, мы увидим, что женщины защищали свои права, они ведь не всегда были такие, как у мужчин», — отметил Тимчук.

Какова официальная позиция церкви относительно 8 Марта

Относительно религиозного аспекта священник подтверждает, что Международный женский день не внесен в религиозный календарь и не имеет духовной основы. Однако это не значит, что верующим строго запрещено его отмечать.

«Если посмотреть с точки зрения церкви, то, конечно, этот праздник не церковный. Но и нет запрета праздновать этот день», — подчеркнул священнослужитель.

По мнению Тимчука, важнейшим аргументом является библейский взгляд на отношение к женщине. Священное Писание четко указывает на уважение и любовь, которую мужчины должны проявлять к своим женам.

«Если мы посмотрим на то, что говорит нам Господь через Священное Писание, мы увидим, что Бог всегда чтил женщину. Нехорошо человеку быть одному. И так же говорится: мужчины, любите своих женщин, как Господь любит церковь», — объяснил он.

Священник резюмировал, что проявлять внимание и заботу к своим половинкам, мамам и бабушкам нужно постоянно, напоминая им о своей любви. В то же время, он не видит ничего плохого в том, чтобы сделать приятное и подарить цветы в этот конкретный весенний день.

Праздник 8 Марта — последние новости

Напомним, в Украине уже несколько лет продолжаются дискуссии о целесообразности сохранения празднования Международного женского дня 8 Марта. Этот праздник закрепился в календаре еще во времена, когда Украина находилась в составе Советского Союза, поэтому в рамках политики декоммунизации не раз звучали предложения пересмотреть его статус.

В частности, ранее в Верховной Раде уже пытались сменить календарь государственных праздников. В 2023 году был зарегистрирован законопроект №9009, который предусматривал отмену выходного 8 марта и введение нового праздника — Дня украинской женщины. Предлагалось отмечать его 25 февраля — в день рождения выдающейся украинской писательницы Леся Украинка.

Однако тогда парламент не принял соответствующее решение и праздник остался в действующем календаре. Несмотря на это, дискуссия о замене 8 марта новой датой, связанной с украинской историей и культурой, продолжается.