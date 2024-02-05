Чиновница горсовета и инженер оборонного завода: СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ

Служба безопасности Украины разоблачила вражескую агентурную сеть ФСБ. Среди задержанных – инженер оборонного завода и чиновница горсовета в Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В ходе спецоперации правоохранители задержали 5 российских агентов, действовавших в Одесской, Запорожской и Донецкой областях.

"Злоумышленники разведывали места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ на прифронтовых территориях", — говорится в сообщении.

СБУ разоблачила агентурную сеть в Донецкой области

Кроме того, фигуранты пытались обнаружить склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами Сил обороны. Также злоумышленников интересовали геолокации и особенности работы промышленных мощностей, где ремонтируют тяжелые вооружения украинских войск.

"Для конспирации участники российской агентуры действовали отдельно друг от друга, но были "подотчетены" единственному куратору вражеской группы – кадровому сотруднику фсб. Его учредительные данные уже известны сотрудникам СБУ", — говорится в сообщении.

СБУ разоблачила агентурную сеть в Донецкой области

Среди задержанных была чиновник отдела одного из горсоветов Донетчины. Кроме нее в области находились еще два вражеских агента – эксочельщик местного коммунального предприятия и жительница Краматорска.

"Другой участницей вражеской группы оказалась инженерка-технология одного из оборонных предприятий Запорожья. Фигурантка "сливала" в ФСБ разведданные по ремонту боевой техники на производственных мощностях завода", — добавили в СБУ.

СБУ разоблачила агентурную сеть в Донецкой области

Еще одним российским агентом оказался чиновник транспортной компании из Одесчины. По указанию российской спецслужбы он собирал информацию о возможной передаче внедорожников на нужды ВСУ.

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Следователи Службы безопасности сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса.

Им грозит пожизненное заключение.

Добавим, что в Киеве к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества приговорили мужчину, сдавшего оккупантам места дислокации ВСУ.

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