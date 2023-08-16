Чиновник ГСЧС "помогал" мужчинам уехать за границу: какая особенность схемы

"Услуги" он оценил в восемь тысяч долларов.

В Кировоградской области разоблачили схему побега мужчин призывного возраста, организованную должностным лицом ГСЧС и одним из его сообщников.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Следствие установило, что подозреваемый организовал схему уклонения военнообязанных от мобилизации. Особенность схемы заключалась в том, что должностное лицо Госпогранслужбы "помогало" оформить группу инвалидности на членов семьи уклоняющегося.

Свои "услуги" "бизнесмен" оценил в восемь тысяч долларов. За эти средства чиновник обещал "повлиять решение вопроса". Также он убеждал заказчиков в том, что есть "свои" врачи, которые помогут в оформлении нужной группы инвалидности близким родственникам. Ее получение станет основанием для избегания мобилизационного процесса.

Схему организовал чиновник ГСЧС, услуги оценил в 8 тыс. дол.

"К противоправной деятельности подозреваемый привлек брата, через которого передавались средства. Оба мужчины были задержаны после передачи уклоняющимся первой части неправомерной выгоды — пять тысяч долларов США", — сообщил Офис генерального прокурора.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер.

Как сообщалось, в Закарпатье задержали двух беглецов от мобилизации. Ухилянтов разоблачили пограничники на КПП "Тиса" и "Чоп (Дружба)". Они хотели попасть в Венгрию.

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