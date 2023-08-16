Чиновник ГСЧС "помогал" мужчинам уехать за границу: какая особенность схемы

"Услуги" он оценил в восемь тысяч долларов.
В Кировоградской области разоблачили схему побега мужчин призывного возраста, организованную должностным лицом ГСЧС и одним из его сообщников.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.
Следствие установило, что подозреваемый организовал схему уклонения военнообязанных от мобилизации. Особенность схемы заключалась в том, что должностное лицо Госпогранслужбы "помогало" оформить группу инвалидности на членов семьи уклоняющегося.
Свои "услуги" "бизнесмен" оценил в восемь тысяч долларов. За эти средства чиновник обещал "повлиять решение вопроса". Также он убеждал заказчиков в том, что есть "свои" врачи, которые помогут в оформлении нужной группы инвалидности близким родственникам. Ее получение станет основанием для избегания мобилизационного процесса.
"К противоправной деятельности подозреваемый привлек брата, через которого передавались средства. Оба мужчины были задержаны после передачи уклоняющимся первой части неправомерной выгоды — пять тысяч долларов США", — сообщил Офис генерального прокурора.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер.
Как сообщалось, в Закарпатье задержали двух беглецов от мобилизации. Ухилянтов разоблачили пограничники на КПП "Тиса" и "Чоп (Дружба)". Они хотели попасть в Венгрию.