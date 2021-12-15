Чиновник из Кривого Рога станцевал с елкой на голове и стал звездой Сети (видео)

Таким образом, работник райисполкома поддержал флешмоб руководителя.
В Кривом Роге оригинально подошли к приготовлению к Новому году. Праздничное настроение придали зажигательным танцем с елкой на голове.
Видео выложили на странице орготдела Саксаганского райисполкома в Кривом Роге в соцсети.
В кадре работницы отдела в праздничных платках начали танец под композицию Потапа "Здравствуй опа Новый год", а основная партия досталась единственному мужчине – главному специалисту отдела. Он в шляпе в форме елки вышел на аванссцену и "ушкварил" несколько па с использованием рук и ягодиц.
Выяснилось, что таким танцем работники райисполкома поддержали инициативу их руководства создать свою уникальную елку и сфотографироваться с ней.
Напомним, что сельский учитель истории разорвал всемирную Сеть танцем на выпускном.
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