Чиновник из Кривого Рога станцевал с елкой на голове и стал звездой Сети (видео)

Чиновник из Кривого Рога станцевал с елкой на голове и стал звездой Сети (видео)

Таким образом, работник райисполкома поддержал флешмоб руководителя.

В Кривом Роге оригинально подошли к приготовлению к Новому году. Праздничное настроение придали зажигательным танцем с елкой на голове.

Видео выложили на странице орготдела Саксаганского райисполкома в Кривом Роге в соцсети.

В кадре работницы отдела в праздничных платках начали танец под композицию Потапа "Здравствуй опа Новый год", а основная партия досталась единственному мужчине – главному специалисту отдела. Он в шляпе в форме елки вышел на аванссцену и "ушкварил" несколько па с использованием рук и ягодиц.

Выяснилось, что таким танцем работники райисполкома поддержали инициативу их руководства создать свою уникальную елку и сфотографироваться с ней.

Напомним, что сельский учитель истории разорвал всемирную Сеть танцем на выпускном.

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