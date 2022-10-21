Чиновник из Николаева оказался российским агентом: СБУ задержала его на совещании (фото, видео)

Предатель организовал российскую агентуру и "сдавал" оккупантам данные о перемещении ВСУ и работе объектов критической инфраструктуры Николаева.
СБУ обезвредила российскую агентуру, возглавляемую чиновником из Николаева. Предателя задержали во время совещания.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
"Одной из задач предателя было организовать мощную агентурную группу спецслужб россии. Им оказался начальник коммунального предприятия "Николаевская ритуальная служба". СБУ задержали его непосредственно в горсовете", — говорится в сообщении.
"Другой его задачей было "информировать" агрессора о работе объектов критической инфраструктуры Николаева и других закрытых вопросов, которые обсуждались во время совещаний в горсовете", — говорят в СБУ.
Чиновник пытался привлечь к разведдеятельности еще четыре человека с прокремлевскими взглядами.
"СБУ установила личность представителя спецслужб России, который координировал их деятельность с территории временно оккупированного Херсона", — добавили в спецслужбе.
Отметим, позже мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что вместе с работниками СБУ прибыл на совещание, где присутствовал предатель. Впрочем, по его словам, задержание коллаборанта произошло не в городском совете.
"Сегодня утром я получил информацию от СБУ, что директор одного и КП города сотрудничает с оккупантами. Я лично захотел присутствовать во время этого задержания. Вместе с сотрудниками СБУ мы прибыли на совещание, где присутствовал этот чиновник. Сразу скажу, что это было не в городском совете и не в моем кабинете, потому что у меня с начала войны нет своего кабинета, мы не находимся и не работаем в городском совете. Поэтому СБУ вручила подозрение этому работнику и задержала его", - сказал Сенкевич.
Ситуация в Николаеве
Оккупанты интенсивно обстрелят Николаев и область. Сегодня утром, 21 октября, враг нанес удары с РСЗО по побережью Куцурубской громады. Разрушений и пострадавших, к счастью, нет.
Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
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