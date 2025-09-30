Операция СБУ / © СБУ

Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией и МИД разоблачила чиновника, организовавшего масштабную схему «легализации» граждан Российской Федерации на территории Евросоюза.

Об этом говорится на странице пресс-службы СБУ.

Фигурантом дела оказался советник одного из департаментов Министерства иностранных дел Украины. Сделка действовала, когда чиновник занимал должность второго секретаря по консульским вопросам Посольства Украины в одном из европейских государств.

Пользуясь своим служебным положением и пребыванием в дипломатическом учреждении, чиновник принимал «заказы» от граждан России, желавших беспрепятственно въехать в ЕС и свободно передвигаться по его пределам.

За денежное вознаграждение, размер которого не уточняется, должностное лицо оформляло своим клиентам украинское гражданство и вручало загранпаспорт нашего государства. Для поиска «клиентов» он активно использовал сеть посредников, действовавших на территории Евросоюза и контактировавших с гражданами страны-агрессора.

Особую тревогу вызывает тот факт, что схема действовала в 2022 году, когда Украина испытывала массированные удары, а миллионы украинцев искали убежища в ЕС.

Служба безопасности Украины проводит тщательную проверку информации о возможной причастности «легализованных» россиян к разведывательно-подрывной деятельности спецслужб РФ. В сущности, чиновник МИД мог способствовать проникновению потенциальных российских агентов в Евросоюз под видом украинских граждан.

В ходе обысков у фигуранта изъят мобильный телефон, содержащий доказательства его незаконной деятельности.

Чиновнику уже доложено о подозрении. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. За совершенное преступление злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.

