Чиновник Минобороны за $1 млн обещал "решить вопрос" с победой в тендере на строительство жилья военным

У подозреваемого изъяли документы, в которых заранее уже был определен победитель.
Чиновник Министерства обороны вместе с сообщником намеревались получить от общества $1 млн за "решение вопроса" с победой в конкурсе на строительство жилья для военнослужащих. Взяточников задержали.
Об этом сообщает Нацполиция Украины.
Известно, что руководитель одного из региональных управлений капитального строительства Минобороны и его сообщник договорились о взятке, который должен был отдать представитель общества. Вместо этого они обещали победу в тендере, а затем возможность строить жилье для военнослужащих и членов их семей.
Во время проведения обысков следователи и прокуроры изъяли ряд доказательств, в том числе документы, в которых заранее определен победитель. Извещены о подозрении по ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Им грозит 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Офис Генерального прокурора Украины.
Напомним, врач Львовского областного госпиталя ветеранов брала взятки за оформление инвалидности для участников АТО/ООС. В некоторых случаях она требовала деньги даже из тех людей, которые имели законные основания на получение инвалидности.