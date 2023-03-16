Чиновник Минобороны задержан за организацию схемы по уклонению от мобилизации — СБУ

Служба безопасности Украины заблокировала очередные три схемы в разных областях Украины по уклонению мужчин от мобилизации в условиях войны. Среди задержанных организаторов – чиновник Министерства обороны.

Об этом сообщили в СБУ.

В ходе следственно-оперативных действий на территории нескольких областей Украины сообщено о подозрении пяти организаторам сделок.

Обвиняемые за деньги предлагали военнообязанным избежать мобилизации по фальшивым документам или путем нелегального выезда за пределы нашего государства.

Стоимость так называемых "услуг" составила 9 тыс. долларов.

"В Киеве сотрудники СБУ совместно с ДБР задержали заместителя начальника одного из управлений Министерства обороны Украины, организовавшего незаконное оформление документов для снятия граждан с военного учета", — сообщили в СБУ.

Как выявило следствие, чтобы реализовать преступный механизм, чиновник Минобороны использовал свои связи в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки в нескольких регионах.

В Закарпатской области также были разоблачены двое жителей Береговского района.

"Один из фигурантов – ранее судимый за незаконную переправку лиц через государственную границу", – сообщили правоохранители.

По информации СБУ, злоумышленники планировали перевозить своих «клиентов» вне установленных пунктов пропуска на собственных авто.

На Львовщине задержаны три дельца, которые предлагали «уклончанам» бежать за границу как водители международных перевозок.

В настоящее время всем фигурантам доложено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

В настоящее время идет расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.

Напомним, во время мобилизации в Украине вручение на улице незаполненных повесток не предусмотрено законом. В случае нарушений гражданин вправе потребовать составить акт отказа от повестки.

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