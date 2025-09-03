ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
103
Время на прочтение
1 мин

Чиновник объяснил, почему опасно стоять у окон во время работы ПВО

Стоять у окон или выходить на улицу во время сбития дронов опасно.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
ПВО

ПВО / © ТСН

Городской голова Луцка Игорь Полищук обратился к жителям с важной оговоркой по безопасности во время отражения вражеских атак.

Об этом он написал в социальной сети во время атаки российских дронов на Луцк.

«Пожалуйста, не стойте в окнах и на улице, не наблюдайте, как мобильно-огневые группы сбивают вражеские БПЛА. Гильзы от крупнокалиберных пулеметов могут на большой скорости попасть в вас и унести ваше здоровье и жизнь», – написал он в соцсетях.

Чиновник подчеркнул: во время воздушной тревоги нужно оставаться в укрытиях и не подвергать себя дополнительной опасности.

Напомним, что в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: какова угроза .

Дата публикации
Количество просмотров
103
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie