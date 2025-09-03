- Дата публикации
Чиновник объяснил, почему опасно стоять у окон во время работы ПВО
Стоять у окон или выходить на улицу во время сбития дронов опасно.
Городской голова Луцка Игорь Полищук обратился к жителям с важной оговоркой по безопасности во время отражения вражеских атак.
Об этом он написал в социальной сети во время атаки российских дронов на Луцк.
«Пожалуйста, не стойте в окнах и на улице, не наблюдайте, как мобильно-огневые группы сбивают вражеские БПЛА. Гильзы от крупнокалиберных пулеметов могут на большой скорости попасть в вас и унести ваше здоровье и жизнь», – написал он в соцсетях.
Чиновник подчеркнул: во время воздушной тревоги нужно оставаться в укрытиях и не подвергать себя дополнительной опасности.
