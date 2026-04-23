Чиновник ТЦК неожиданно объяснил изъятие телефонов у доставленных мужчин
Изъятие телефонов происходит для того, чтобы разведка противника не «рассекретила» местоположение территориальных центров комплектования.
Доставленные в ТЦК и СП военнообязанные мужчины должны сдать свои мобильные телефоны, чтобы не подвергать опасности здание военного учреждения.
Такое объяснение этим мерам ограничения дал заместитель начальника Харьковского областного ТЦК и СП Николай Шарий в интервью медиагруппе «Накипіло».
По его словам, изъятие телефонов происходит для того, чтобы местоположение секретных объектов не стало известным разведке противника.
«Мы не можем гарантировать, что гражданин, который имеет в руках мобильный телефон, не сбросит точку геолокации, и через 2-3 часа по этому месту противник не нанесет удар», — заявил чиновник ТЦК.
Он добавил, что поражение помещения ТЦК приведет не только к срыву мобилизации, но и к человеческим жертвам.
«Мы этого не хотим допускать», — пояснил Шарий.
При этом он заверил, что большинству доставленных в ТЦК мужчин дают возможность связаться по телефону с родными и сообщить, где они находятся.
Правда, по словам чиновника, в основном, когда в военкомат приезжают родственники, военнообязанный уже находится на прохождении ВВК, которое может длиться «4-6 часов, если нет необходимости дообследования».
После этого, пояснил Шарий, военнообязанный снова будет доставлен в ТЦК, где в течение часа будут оформлены документы и он будет направлен в воинскую часть.
Напомним, некоторые украинцы после визита в ТЦК продолжают оставаться в базах розыска. В Нацполиции объяснили, с чем это может быть связано.