ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
444
Время на прочтение
1 мин

Чиновник ТЦК в Прикарпатье избил военнообязанного во время медосмотра - прокуратура рассматривает дело

Заместителю начальника территориального центра комплектования в Прикарпатье сообщено о подозрении за избиение военнообязанного во время медицинского осмотра.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
ТЦК

ТЦК / © ТСН

Ивано-Франковская специализированная прокуратура в сфере обороны сообщила о подозрении заместителю начальника территориального центра комплектования (ТЦК), который жестоко избил военнообязанного во время медицинского осмотра.

Об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора.

По данным следствия, мужчину вместе с другими гражданами направили в больницу для прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК). Когда он отказался от флюорографии, подполковник намеренно нанес ему по меньшей мере пять ударов в паховую область.

В результате избиения потерпевший получил тяжелые телесные повреждения, требовавшие хирургического удаления одного из органов (орхиэктомия).

Чиновнику сообщено о подозрении по статье 426-1 УК Украины (превышение власти в условиях военного положения, повлекшее тяжкие последствия). Суд по ходатайству прокуроров избрал подозреваемому меру пресечения – арест без права внесения залога.

В настоящее время проверяется возможное привлечение к противоправным действиям других лиц, в частности, правоохранителей.

Ранее сообщалось, что мужчину из Ровенской области, который проходит вакцинацию от бешенства, задержали в ТЦК. Родственники и врачи заявляют о срыве графика прививок и требуют его завершить.

Дата публикации
Количество просмотров
444
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie