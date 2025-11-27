Чиновник ТЦК в Прикарпатье избил военнообязанного во время медосмотра - прокуратура рассматривает дело

ТЦК / © ТСН

Ивано-Франковская специализированная прокуратура в сфере обороны сообщила о подозрении заместителю начальника территориального центра комплектования (ТЦК), который жестоко избил военнообязанного во время медицинского осмотра.

Об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора.

По данным следствия, мужчину вместе с другими гражданами направили в больницу для прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК). Когда он отказался от флюорографии, подполковник намеренно нанес ему по меньшей мере пять ударов в паховую область.

В результате избиения потерпевший получил тяжелые телесные повреждения, требовавшие хирургического удаления одного из органов (орхиэктомия).

Чиновнику сообщено о подозрении по статье 426-1 УК Украины (превышение власти в условиях военного положения, повлекшее тяжкие последствия). Суд по ходатайству прокуроров избрал подозреваемому меру пресечения – арест без права внесения залога.

В настоящее время проверяется возможное привлечение к противоправным действиям других лиц, в частности, правоохранителей.

